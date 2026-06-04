Así quedó la cicatriz de Federico Valverde en su cara tras la pelea con Tchouaméni

En la previa del Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el mundo del fútbol se estremeció con una noticia: Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni se trenzaron en una pelea y el uruguayo se llevó la peor parte, con un golpe en la cabeza que lo envió en el hospital.

Desde allí se especuló mucho sobre lo sucedido, aunque poco se supo de manera verificada. Lo cierto es que a Valverde, desde ese hecho, se lo vio poco y nada. En las últimas horas hubo una ¿filtración? un tanto inesperada, con un video del peluquero uruguayo mostrando el flamante corte de pelo de Valverde, con una cicatriz en el parietal derecho de su cabeza.

La Celeste se prepara para el Mundial 2026 con ilusión, aunque saben que enfrentarán un grupo H por demás complicado. El estreno de los charrúas será el lunes 15 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, mientras que su segunda presentación será contra Cabo Verde el domingo 21 en el mismo escenario. Cerrarán la fase de grupos ante España el viernes 26 en el Estadio Akron de Guadalajara.

Florentino Pérez, preocupado por la filtración

“Me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años en el club y puedo asegurar que no hubo uno en que no se hayan pegado dos jugadores… O cuatro. Pero queda dentro de la casa. Los que lo hayan sacado, que seguro no estaban contentos porque pensarán que van a salir, lo cuentan y ustedes hacen como si hubiera sido un mundo”, dijo el presidente del Madrid en diálogo con El Chiringuito.

“El caos que han querido transmitir algunos es horrible y no lo voy a aceptar. Para mí la filtración es peor, porque implica que hay algo más que la pelea. Creo que en mis 26 años de historia es la primera vez que lo veo y eso también me preocupa”, amplió.