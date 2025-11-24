Así se jugará la Liguilla del Apertura 2025: Toluca buscará hacerse con el bicampeonato

Llegó a su fin el Play-In del Apertura 2025, de la Liga MX, pero una vez más demostró que sirve de poco, ya que los ocho primeros de la tabla general avanzaron a la Liguilla por el título, donde Toluca buscará refrendar su corona a toda costa y así unirse al reducido grupo de equipos que han conquistado el bicampeonato en torneos cortos.

¡LA LIGUILLA ESTÁ DEFINIDA!



Bravos derrotó a Pachuca por el último boleto a la fiesta grande del Apertura 2025 y enfrentará a los Diablos Rojos del Toluca



Al final, los que quedaron como 7 y 8 en la tabla general superaron el Play In para colocarse en los mismos lugares, algo… pic.twitter.com/rzQFfVmFNZ — MedioTiempo (@mediotiempo) November 24, 2025

Durante el Play-In, Xolos y FC Juárez se enfrentaron en el Estadio Caliente para conocer al equipo que entraría como séptimo lugar. Los Canes Aztecas se llevaron dicho honor al remontar 3-1 a través del marroquí Mourad El Ghezouani, Gilberto Mora y el argentino Ezequiel Bullaude, pese al tanto tempranero del colombiano Óscar Estupiñán, además la visita se quedó con diez por la expulsión de Alejandro Mayorga.



Previamente a ello, Pachuca y Pumas hicieron lo mismo en el Estadio Hidalgo, con los Tuzos pegando 3-1 a través de un doblete del brasileño Robert Kenedy y una diana del ecuatoriano Enner Valencia. Ya el fin de semana, Bravos y Tuzos lucharon por el último boleto a la Liguilla y los chihuahuenses hicieron historia porque se metieron por primera vez a la Fiesta Grande al superar 2-1 con los goles del brasileño Madson Souza y el panameño José Luis Rodríguez, sin embargo, perdieron a Jairo Torres para el inicio de la fase final debido a una roja.

Todo decidido 👹



Enfrentaremos a @fcjuarezoficial en cuartos de final 😈 pic.twitter.com/HiUVVHk0Fa — Toluca FC (@TolucaFC) November 24, 2025

Luego de obtener su pase, los Bravos de Juárez buscarán hacer aún más historia, ya que su rival en cuartos de final será el actual campeón del fútbol mexicano: Toluca. La historia de esta llave dará inicio en el Olímpico Benito Juárez y la segunda parte se dará en el Estadio Nemesio Diez. Justamente, la última vez que una franquicia de Ciudad Juárez se adentró en la fase final, es decir, Indios de Ciudad Juárez, estos echaron a los Diablos Rojos en los cuartos de final. Eso podría ser un aliciente para el uruguayo Martín Varini y sus pupilos, no obstante, el técnico argentino Antonio Mohamed cuenta con el tricampeón de goleo, el portugués Paulinho Dias, así como con el capitán Alexis Vega, que ya estará recuperado de su lesión.



Por otro lado, el segundo lugar de la tabla general, Tigres, deberá conseguir su pase a las semifinales frente a los Xolos de Tijuana, que lograron mejorar demasiado bajo el mando del uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu. Sólo ha habido un enfrentamiento entre estos dos en Liguilla y el triunfo fue para los regios, que golearon 4-0 global en las semifinales del Clausura 2017. El argentino Guido Pizarro quiere repetir como técnico lo que hizo como capitán, ser campeón. La llave arranca en el Estadio Caliente y finaliza en el Volcán Universitario.

¡Nos vemos en la fiesta grande! 🐕🔥



Enfrentaremos a Tigres en los Cuartos de Final de la @LigaBBVAMX #LocosXTijuas pic.twitter.com/8cRBDDbtyQ — Xolos (@Xolos) November 21, 2025

Uno de los duelos que ya estaba pactado era el Cruz Azul contra Chivas, que si bien no es un clásico, es un duelo de importancia al tratarse de dos de los denominados ‘cuatro grandes’. La Máquina no cerró muy bien el torneo, aparte no contará con el arquero colombiano Kevin Mier por lesión, mientras el Guadalajara se metió como el último invitado directo al ser el más enrachado de todos, con ocho victorias en siete cotejos, además cuenta con uno de los campeones de goleo actuales: Armando ‘Hormiga’ González. El Estadio Akron iniciará la fiesta y esta culminará en el Olímpico Universitario.



Por último, América y Monterrey quedaron emparejados. De hecho, fue el primer partido que quedó confirmado de forma oficial. Pese a tener un semestre donde las lesiones fueron constantes, las Águilas pudieron meterse una vez más a la Liguilla, tratando de sacarse la espina del pasado campeonato, donde se quedaron a nada de lograr el histórico tetracampeonato en torneos cortos. En el caso de Rayados, pese a la gran inversión y el arribo de una estrella internacional como el francés Anthony Martial, han quedado mucho a deber, por lo que el técnico español Domènèc Torrent se estaría jugando su puesto. El primer asalto será en el Estadio BBVA y pese a los rumores lanzados, los Millonetas sí se mantendrán en el Estadio Ciudad de los Deportes para la fase final.

Será este lunes cuando la Liga MX dé a conocer los horarios y fechas oficiales para los encuentros de los cuartos de final.