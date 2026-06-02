Así sería el once del Real Madrid con el fichaje de Ibrahima Konaté

El Real Madrid está a nada de asegurarse su primer fichaje del mercado de verano, sumando a Ibrahima Konaté en condición de libre. El contrato del francés con el Liverpool expirará en pleno Mundial 2026 y se espera que, una vez que termine su participación con Les Bleus, firme su vínculo con el Merengue.

Así sería el XI del Real Madrid

POR: Thibaut Courtois - El portero belga es uno de los más importantes de la historia del Real Madrid y buscará volver a ser importante para el Merengue, tras una campaña donde el club de la capital española terminó en LaLiga con menos goles en contra que el campeón.

LD: Trent Alexander-Arnold - Puede cambiar la ventaja del partido en un segundo. Desde su sector puede inventar una jugada perfecta para los delanteros e incluso asistirlos a esa distancia.

DFC: Antonio Rüdiger - Defensor de choque que resulta insoportable para cualquier delantero. No le escapa al uno contra uno y mucho menos a la responsabilidad de manejar la defensa del Merengue.

DFC: Ibrahima Konaté - Su imperial altura de 1.94 le da miedo a los rivales, que además conocen su fortaleza y timing para los quites. Se trata de un defensor de la más alta élite.

Aston Villa v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

LI: Fran García - Es muy rápido y eso al Madrid le viene perfecto. Junto a Trent van y vienen por sus carriles acompañando al ataque y retrocediendo para defender, todo eso sin cansarse.

VD: Arda Güler - Podría tirarse a la derecha para quedar con la cancha de frente para darle rienda suelta a esa potente zurda, que tiene en su historial tiros de larga distancia. Además, aporta dinámica y panorama.

MC: Federico Valverde - Tras un cierre de temporada de pesadilla, el uruguayo buscaría volver a hacerse grande en la plantilla del Merengue y José Mourinho podría confiar en él para manejar el mediocampo.

MC: Jude Bellingham - Le gusta ser protagonista del partido y así empieza cada partido. Pide cada pelota y busca llegar al área rival desde cualquier espacio que ve disponible.

VI: Brahim Díaz - Puede atacar al espacio en posesión del balón o tirando una diagonal para sumarse a la línea de delanteros.

DC: Vinícius Jr. - En las últimas semanas Florentino Pérez lo respaldó de manera contundente, y si bien todavía está negociando se espera que renueve su contrato.

DC: Kylian Mbappé - Viene de quedarse con el Pichichi de LaLiga en la temporada pasada y buscará repetir la gesta, aunque deberá resolver su relación con un vestuario que vio con malos ojos los permisos que tuvo en la campaña que acaba de finalizar.

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Helios de la Rubia/GettyImages

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Fran García

Mediocampistas: Arda Güler, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Díaz

Delantero: Vinícius Jr, Kylian Mbappé

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