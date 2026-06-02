Así sería el once del Real Madrid para la temporada 2026/27 con los fichajes anunciados por Florentino Pérez

El Real Madrid está en plena campaña electoral y los candidatos a la presidencia empiezan a pronunciar los nombres que pueden hacerles vencer en los comicios de este domingo. Por parte de Florentino Pérez, anunció que su entrenador será José Mourinho, tiene atados a Konaté y Dumfries, y hará una oferta de 150 millones de euros por una estrella.

Con tanto baile de nombre, veamos cómo podría ser el once ideal del conjunto blanco de cara a la nueva temporada.

Así sería el XI del Real Madrid en la temporada 2026/27

POR: Thibaut Courtois - El portero belga es uno de los más importantes de la historia del Real Madrid y buscará volver a ser importante para el Merengue, tras una campaña donde el club de la capital española terminó en LaLiga con menos goles en contra que el campeón.

LD: Denzel Dumfries - El lateral derecho es una de las posiciones que el Real Madrid estaba obligado a reforzar, y más tras el adió de Dani Carvajal. El elegido para ocupar el lateral diestro es Denzel Dumfries, que actualmente juega en el Inter de Milán. Teniendo en cuenta que Trent no cumplió con las expectativas que generó su fichaje en su primera temporada como madridista, no sería nada raro que el holandés se hiciera con el puesto de titular.

DFC: Antonio Rüdiger - Defensor de choque que resulta insoportable para cualquier delantero. No le escapa al uno contra uno y mucho menos a la responsabilidad de manejar la defensa del Merengue.

DFC: Ibrahima Konaté - Su imperial altura de 1.94 le da miedo a los rivales, que además conocen su fortaleza y timing para los quites. Se trata de un defensor de la más alta élite y una pieza que el Madrid necesitaba en su plantilla, y más con los problemas físicos que arrastra Militão. Konaté debería ser un central de rendimiento inmediato.

Aston Villa v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

LI: Fran García - Es muy rápido y eso al Madrid le viene perfecto. Junto a Trent van y vienen por sus carriles acompañando al ataque y retrocediendo para defender, todo eso sin cansarse.

VD: Arda Güler - Podría tirarse a la derecha para quedar con la cancha de frente para darle rienda suelta a esa potente zurda, que tiene en su historial tiros de larga distancia. Además, aporta dinámica y panorama.

MC: Federico Valverde - Tras un cierre de temporada de pesadilla, el uruguayo buscaría volver a hacerse grande en la plantilla del Merengue y José Mourinho podría confiar en él para manejar el mediocampo.

MC: Jude Bellingham - Le gusta ser protagonista del partido y así empieza cada partido. Pide cada pelota y busca llegar al área rival desde cualquier espacio que ve disponible.

ED: Michael Olise - Una de las posiciones que no ha tenido dueño en el Madrid en los últimos años ha sido la banda derecha. Jugadores como Brahim, Mastantuono o Rodrygo han tenido oportunidades para afianzarse en el once, pero no lo han conseguido. Olise vendría para ser el titular en el extremo derecha, y es que la oferta de 150 millones que planea hacer Florentino podría ser por el jugador francés.

EI: Vinícius Jr. - En las últimas semanas Florentino Pérez lo respaldó de manera contundente, y si bien todavía está negociando se espera que renueve su contrato.

DC: Kylian Mbappé - Viene de quedarse con el Pichichi de LaLiga en la temporada pasada y buscará repetir la gesta, aunque deberá resolver su relación con un vestuario que vio con malos ojos los permisos que tuvo en la campaña que acaba de finalizar.

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Helios de la Rubia/GettyImages

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Fran García

Mediocampistas: Arda Güler, Federico Valverde, Jude Bellingham

Delanteros Vinícius Jr, Kylian Mbappé, Michael Olise

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