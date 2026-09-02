Balón de Oro 2026: comparación de la temporada de Kylian Mbappé vs Lamine Yamal

Kylian Mbappé vuelve a aparecer entre los grandes candidatos al Balón de Oro. A sus 27 años, el delantero del Real Madrid atraviesa una etapa de madurez futbolística y cerró la temporada 2025/26 con 42 goles en 44 partidos, una cifra que refleja su enorme influencia ofensiva pese a que el conjunto merengue no consiguió conquistar los títulos esperados.

En LaLiga marcó 25 tantos, mientras que en la UEFA Champions League sumó otros 15. Asimismo, su gran argumento llegó con Francia durante el Mundial 2026: anotó 10 goles, ganó la Bota de Oro y alcanzó el récord histórico de tantos en la Copa del Mundo. Ese rendimiento internacional puede resultar decisivo en la votación.

🌟🌎 Así está el TOP 10 rumbo al BALÓN DE ORO 2026 hoy, a DOS MESES de la gala:



1. 🇪🇸 Rodri.

2. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane.

3. 🇪🇸 Lamine Yamal.

4. 🇫🇷 Kylian Mbappé.

5. 🇦🇷 LIONEL MESSI.

6. 🇫🇷 Ousmane Dembélé.

7. 🇳🇴 Erling Haaland.

8. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham.

9. 🇫🇷 Michael Olise.

10. 🇧🇷 Vinícius… pic.twitter.com/TZJF61CM9S — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 1, 2026

Yamal responde con creatividad

Lamine Yamal tiene una carta diferente en este juego: el extremo del FC Barcelona no alcanza los registros goleadores de Mbappé, pero su influencia va mucho más allá de la finalización.

El español terminó la temporada con 16 goles y 11 asistencias en LaLiga, además de seis goles y cuatro asistencias en la Champions League. En todas las competencias, alcanzó las 24 anotaciones y 18 pases de gol, números que explican por qué se instaló definitivamente entre las grandes figuras del fútbol mundial.

A diferencia del delantero merengue, Yamal es capaz de recibir abierto, superar rivales en espacios reducidos, atraer defensores y generar situaciones para sus compañeros. Esa capacidad lo convierte en un futbolista menos dependiente del gol para marcar diferencias.

El Mundial puede inclinar la balanza

La actuación con las respectivas selecciones coloca a ambos en una situación particular. Mbappé tuvo un Mundial espectacular desde el punto de vista individual, aunque Francia quedó eliminada ante España en semifinales. Yamal, por su parte, fue campeón del mundo con el conjunto español y tuvo participación decisiva durante el torneo.

A sus 19 años, además, ya acumula una Eurocopa y una Copa del Mundo, después de haber sido una de las figuras de La Roja en ambos procesos.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

¿Quién tiene mejores argumentos?

Si la votación prioriza goles, regularidad y rendimiento individual, Mbappé parte con ventaja. Sus 42 tantos y su Bota de Oro mundialista representan argumentos difíciles de ignorar.

Yamal, en cambio, tiene a su favor la creatividad, las asistencias, el desequilibrio y el impacto que tuvo en un Barcelona campeón de LaLiga 2025/26. También cuenta con un factor que ningún otro candidato puede igualar: su edad y la dimensión histórica de lo que está consiguiendo antes de cumplir los 20 años.

El francés ya fue tercero en el Balón de Oro de 2023, mientras que Yamal terminó segundo en 2025 y, por ahora, en esta nueva edición, Kylian parece tener una ligera ventaja por su producción ofensiva y su Mundial. Sin embargo, si se prioriza el impacto colectivo y la influencia en el juego, Yamal tiene argumentos suficientes para dar la sorpresa y conquistar su primer Balón de Oro.

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