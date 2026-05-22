Barcelona femenino vs Olympique de Lyon femenino: previa, predicciones y alineaciones

Las ligas terminan y el cierre de temporada pisa los talones. Es un sentimiento agridulce, claro que sí, aunque también abre la puerta a las finales europeas. Este sábado, el Barcelona y el Olympique de Lyon vuelven a cruzarse por la Champions League femenina en Oslo. Las catalanas disputarán su sexta final consecutiva y buscan levantar el trofeo por cuarta ocasión. Del otro lado aparece el club francés, dueño de ocho coronas europeas.

El Ullevaal Stadion recibirá una final femenina del máximo torneo europeo de clubes por primera vez. El Barça llega luego de conquistar LaLiga F y la Copa de la Reina. El Lyon aterriza en Noruega luego de dominar la temporada francesa y eliminar al Arsenal en semifinales.

Pronóstico SI Fútbol

El Barça está con sed de revancha luego de la final perdida frente al Arsenal el año pasado. El conjunto catalán enlazó grandes actuaciones durante toda la temporada y, por si fuera poco, cuenta con dos balones de oro en su plantilla: Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. Las culés ganaron ocho de sus últimos 10 partidos en el torneo y están en un momento futbolístico brillante.

Del otro lado aparece un Olympique de Lyon acostumbrado a las finales. Las francesas levantaron el trofeo en ocho oportunidades y aunque en esta oportunidad llegaron a clasificarse con lo justo.

Se esperan situaciones de gol en las dos áreas y, como bien dijeron los DT, serán detalles mínimos los que terminen inclinando la balanza. Las azulgranas parten con una pequeña ventaja por el presente futbolístico y la calidad individual de sus figuras.

Barceona 2-1 Olympique de Lyon

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Olympique de Lyon Femenino?

Ciudad : Oslo, Noruega

: Oslo, Noruega Estadio : Ullevaal Stadion

: Ullevaal Stadion Fecha : sábado 23 de mayo

: sábado 23 de mayo Hora : 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP

: 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP Arbitro: Tess Olofsson

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona femenino y el Olympique de Lyon femenino

Barcelona : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Olympique de Lyon: 3

Último partido entre ambos: 25/5/2024 - Barcelona 2-0 Olympique de Lyon - Final, Champions League femenina

Últimos 5 partidos

Barcelona Olympique de Lyon Barcelona 3-1 Atlético de Madrid 16/5/2026 Lyonnes 8-0 Nantes 16/5/2026 Tenerife 1-3 Barcelona 10/5/2026 Lyonnes 3-1 Montpellier 6/5/2026 Barcelona 5-0 Levante 6/5/2026 Lyonnes 3-1 Arsenal 2/5/2026 Barcelona 4-2 Bayern Munich 3/5/2026 Nantes 1-1 Lyonnes 29/4/2026 Bayern Munich 1-1 Barcelona 25/4/2026 Arsenal 2-1 Lyonnes 26/4/2026

¿Cómo ver el Barcelona vs Olympique de Lyon femenino por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Barcelona

Aitana Bonmati, Barcelona | Judit Cartiel/GettyImages

Las culés llegan a Oslo luego de dominar Europa. En cuartos de final dejaron en el camino al Real Madrid y luego eliminaron al Bayern Múnich con un global de 5-3. En el partido de vuelta apareció Alexia Putellas con un doblete que mandó al equipo directo a otra final continental.

Pere Romeu expresó que, posiblemente, ninguno de los dos equipos modificará demasiado su idea futbolística. "Nos conocemos muy bien. Los pequeños detalles marcarán la diferencia", dijo. El entrenador también señaló que intentarán aprovechar cualquier punto débil del rival durante la final.

Aitana Bonmatí vuelve disponible luego de una larga ausencia, Ewa Pajor llega como una de las máximas goleadoras del torneo y Caroline Graham Hansen continúa en la enfermería por una molestia muscular, aunque el cuerpo técnico espera contar con ella en su país natal.

Posible alineación del Barcelona contra el Olympique de Lyon (4-3-3): Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí; Salma Paralluelo, Ewa Pajor, Claudia Pina.

Últimas noticias del Olympique de Lyon

Ada Hegerberg, OL Lyonnes | Eurasia Sport Images/GettyImages

El gigante francés disputará su final número 12 desde 2010 y sueña con conquistar la novena Champions League de su vitrina. En semifinales eliminó a las Gunners con un global de 4-3 y antes remontó la serie frente al Wolfsburgo. Jonatan Giráldez logró construir un equipo agresivo en la presión y muy agresivo cerca del arco rival.

Wendie Renard, emblema del club, participó en cada final disputada por las Lyonnes desde 2010. La defensora expresó que el grupo necesita ofrecer su mejor versión para quedarse con el título. "A este nivel no existe margen para el error", dijo.

El equipo francés también tiene algunas ausencias. Kadidiatou Diani quedó descartada por una lesión de rodilla, al igual que Liana Joseph. Christiane Endler apunta a liderar el arco y Ada Hegerberg comandará el ataque.

Posible alineación del Olympique de Lyon contra el Barcelona (4-3-3): Christiane Endler; Ashley Lawrence, Wendie Renard, Ingrid Engen, Selma Bacha; Melchie Dumornay, Lindsey Heaps, Lily Yohannes; Vicki Becho, Ada Hegerberg, Jule Brand.

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