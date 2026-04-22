Barcelona vs Celta: previa, predicciones y alineaciones

El FC Barcelona deberá demostrar que la enorme desilusión que significó quedar fuera de la Champions ya es un capítulo cerrado cuando este miércoles 22 de abril reciba al Celta en el Camp Nou por la jornada 33 de La Liga.

El conjunto de Hans Flick es el líder absoluto y el gran candidato al título, pero el Real Madrid con su triunfo del martes ante Alavés dejó en claro que peleará hasta el final esperando un tropezón de los culés. La diferencia entre ambos es ahora de seis puntos, pero con el Barça con un partido menos jugado.

El Celta, por su parte, también viene de sufrir una eliminación europea, en este caso ante el Friburgo. Se ubica en el sexto lugar del certamen con 44 puntos, obteniendo la última plaza a la próxima Conference League. Dos puntos por debajo aparece la Real Sociedad, por lo que el margen de error es verdaderamente pequeño y la necesidad de sumar en el Camp Nou se hace sentir.

A continuación, toda la información para vivir que promete espectáculo.

Último entrenamiento antes de recibir al Celta ✅ pic.twitter.com/Gq6ZdPEyGB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 21, 2026

Pronóstico SI Fútbol

El Barça llega con la necesidad de reafirmarse en La Liga después del golpe europeo. En casa se viene mostrando implacable, con 16 triunfos sobre igual cantidad de partidos. Aún frente a rivales que se cierran atrás, siempre encuentra la forma de marcar gracias a lo desequilibrante de su ataque. Acaba inclinando el partido por insistencia y calidad individual.

El Celta es un rival incómodo y mucho más jugando fuera de casa, donde solo el Real Madrid y el Barça lo superan en puntos en esta campaña. Si logra sostener el partido abierto y aprovechar algún momento de desorden, sabe complicar. Aun así, mantener ese nivel durante todo el encuentro en el Camp Nou es otra historia. Ahí es donde Barcelona suele hacer la diferencia.

Pronóstico: Barcelona 2-1 Celta

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Celta?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Fecha : miércoles 22 de abril

: miércoles 22 de abril Hora: 15:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 21:30 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Celta (últimos cinco partidos)

Barcelona : 4

: 4 Empate : 1

: 1 Celta: 0

Último partido entre ambos: 9/11/2025 - Celta 2-4 Barcelona - LaLiga, fecha 12

FBL-ESP-LIGA-CELTA-BARCELONA | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Últimos 5 partidos

Barcelona Celta Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 14/04/26 Celta 1-3 Friburgo 16/04/26 Barcelona 4-1 Espanyol 11/04/26 Celta 0-3 Oviedo 12/04/26 Barcelona 0-2 Atlético de Madrid 08/04/26 Friburgo 3-0 Celta 09/04/26 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 4/4/2026 Valencia 2-3 Celta 05/04/26 Barcelona 1-0 Rayo Vallecano 22/3/2026 Celta 3-4 Alavés 22/03/26

¿Cómo ver el Barcelona vs Celta por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2

Últimas noticias del Barcelona

En el conjunto culé todavía pesa la reciente eliminación europea, y Hansi Flick lo dejó claro en conferencia: “Estamos decepcionados. Tuvimos muchas oportunidades. Pudimos haber hecho el 3-0, pero al final encajamos un gol. Estamos desilusionados. Jugamos un partido fantástico. Terminamos con diez hombres, y el equipo fue simplemente magnífico. Realmente valoro lo que vi hoy. Simplemente no tuvimos suerte. Así es esto. Hay que aceptarlo. Esto es fútbol". La idea ahora es pasar página rápido y enfocarse en La Liga.

En cuanto al equipo, hay varias bajas que siguen condicionando la planificación. Raphinha y Andreas Christensen continúan fuera por lesión, mientras que Marc Bernal es duda. En lo futbolístico, se espera el regreso de Pau Cubarsí en defensa y la presencia de Frenkie de Jong junto a Pedri en el medio. Arriba, Ferran Torres viene de un buen partido y podría mantenerse en el once, con Dani Olmo también con chances de seguir desde el inicio.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundpe, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin, Olmo; Torres

Últimas noticias del Celta

Del lado del Celta de Vigo, el golpe por la eliminación en Europa también dejó secuelas. Claudio Giráldez fue autocrítico: “Ellos ganaron merecidamente tanto en este partido como en el global de la eliminatoria. Comenzamos con un nivel de agresividad que no tuvimos en el primer juego. Nos faltó definición; tuvimos 3-4 oportunidades que debimos concretar. Y un poco más de atrevimiento, aunque manejamos bien la presión. Necesitamos recuperarnos y tratar de volver a nuestro mejor nivel, que evidentemente no hemos mostrado en los últimos tres partidos".

En lo estrictamente futbolístico, la principal baja sigue siendo la de Miguel Román, que continúa fuera por lesión. Más allá de eso, el equipo llega con buenas noticias, ya que recupera a Javi Rodríguez tras suspensión y también podría volver Carl Starfelt en defensa. En ataque, estará Borja Iglesias, autor de 11 tantos en esta Liga.

SC Freiburg - Celta Vigo | picture alliance/GettyImages

Posible alineación del Celta (3-4-1-2): Radu; Alonso, Starfelt, Rodriguez; Carreira, Moriba, Vecino, Mingueza; López; Iglesias, Jutgla.

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