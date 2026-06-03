Bernardo Silva no elegirá club de destino en medio del Mundial

Luego de una etapa llena de éxitos en Inglaterra, Bernardo Silva ha decidido que no tomará un camino inmediato sobre el siguiente paso de su carrera. La estrella lusa, quien concluye su vínculo con el Manchester City y queda en libertad como agente libre, ha optado por tener enfoque total en la Copa del Mundo antes de elegir un destino.

La salida de Silva marca el cierre de un ciclo de oro con el conjunto del City. Tras casi una década defendiendo dicha camiseta, el internacional portugués deja atrás una época repleta de títulos, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes del exitoso proyecto encabezado por Pep Guardiola.

🚨 EXCLUSIVE: Bernardo Silva change plans and will decide his future after the World Cup. 🇵🇹



Initial plan was before World Cup but Silva understands nothing is done yet and now plans to focus on Portugal.



❗️ “Bernardo will decide after World Cup”, agent Jorge Mendes tells me. pic.twitter.com/ZcxRvPxXdL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Su situación contractual ha despertado el interés de clubes de distintos continentes. Equipos de Europa, el poderoso mercado de Arabia Saudí y la MLS han mostrado disposición para ficharle sin necesidad de pagar una transferencia, una condición que convierte al portugués en una de las grandes oportunidades del próximo mercado de pases.

Sin embargo, todo apunta a que el deseo del jugador es migrar en el fútbol español. La posibilidad de competir en LaLiga luce como la alternativa que más seduce a Bernrdo Silva, quien considera que todavía tiene varios añospara rendir al máximo nivel y busca un proyecto capaz de mantenerlo entre la élite de Europa.

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Ante tal escenario aparecen dos candidatos con fuerza: el Barcelona y el Atlético de Madrid. Ambas instituciones ya han tocado de manera formal la puerta del jugador para hacerle saber su deseo por firmarle. Incluso se entiende que tanto los culés como los rojiblancos ya presentaron alguna oferta formal.

En todo caso, los dos equipos de LaLiga deberá tener paciencia y esperar al menos un mes para que el creador de juego tome una decisión. Hoy mismo para Silva no hay nada más importante que el Mundial.