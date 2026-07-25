En una serie de acontecimientos que generaron sorpresa en el mundo del fútbol y, sobre todo, en el mercado de fichajes, Yan Diomandé podría convertirse en nuevo refuerzo del Real Madrid. El club español y el RB Leipzig avanzan en la negociación de un paquete cercano a los 120 millones de euros, que dejaría encaminada una de las operaciones económicas más importantes del verano. El atacante ya dio el visto bueno para incorporarse al conjunto dirigido por José Mourinho, de acuerdo con la información difundida por Bild en las últimas horas.

Las conversaciones entre las instituciones siguen abiertas. Fabrizio Romano, por su parte, informó que el Leipzig rechazó una propuesta inicial de 90 millones de euros fijos y 10 en variables y, a partir de ese punto, las partes acercaron posiciones y el entendimiento apunta a un monto cercano a los 120 millones de euros.

El interés del Merengue apareció cuando el PSG parecía encaminado a quedarse con el extremo de Costa de Marfil. Incluso existía un acuerdo verbal entre el futbolista y la entidad francesa para firmar un contrato por cinco años, pero el arribo del club blanco modificó el rumbo de la negociación y dejó al equipo parisino sin ventaja. El Liverpool, que lo tenía en su radar desde principio de año, también había presentado una oferta de 100 millones de euros, rechazada por el Leipzig. Solicitado es poco.

🚨⚪️ Real Madrid sent €100m official bid to RB Leipzig this week: €90m plus €10m add-ons proposal on the table.



RB Leipzig have rejected as they ask for more than €100m to let Diomandé leave.



Real remain in talks.



🔴🔵 PSG, in talks for weeks but no agreement yet with RB. pic.twitter.com/c8U9x0vknr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

Diomandé, de 19 años, figura entre los talentos con mayor proyección del fútbol europeo. Llegó a Alemania procedente del Leganés por 20 millones de euros y firmó una campaña que disparó su cotización con 15 goles y 11 asistencias. A ese rendimiento sumó actuaciones destacadas con Costa de Marfil durante el Mundial, donde convirtió contra Ecuador y lideró el ataque de su selección hasta los dieciseisavos de final.

Otro detalle relevante pasa por la representación del delantero ya que Diomandé pertenece a Roc Nation Sports, la misma agencia que trabaja con Vinícius Jr. Esa coincidencia facilita el intercambio entre las partes y más dado que también están trabajando en la renovación del brasileño.

Desde Alemania, el director deportivo Marcel Schäfer había dicho públicamente la intención de retener al internacional marfileño. Aun así, una propuesta cercana a los 120 millones de euros puede cambiar el destino de la operación.

El posible traspaso también tendría consecuencias económicas para el Leganés. El club español conservó un 10 % de la plusvalía de una futura venta cuando transfirió al futbolista al Leipzig, por lo que recibiría una suma millonaria si el acuerdo llega a buen puerto.

En Valdebebas, la llegada de Diomandé también modificaría la planificación ofensiva del plantel porque la operación dejaría sin efecto cualquier posibilidad relacionada con la incorporación de Michael Olise y abriría una mayor competencia interna entre Vini, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Gonzalo.