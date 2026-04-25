Bombazo en el Real Madrid: Eder Militao se pierde lo que queda de temporada y el Mundial 2026

El Real Madrid necesita despertarse urgente de esta pesadilla llamada temporada 2025/26: tras dejar puntos en el camino una vez más y prácticamente dejarle en bandeja la consagración al FC Barcelona, una de sus figuras sufrió una grave lesión que lo obligará a pasar por el quirófano.

Según informó COPE, Eder Militao sufrió una nueva lesión muscular en en el bíceps femoral de la pierna izquierda y la misma abarcó una cicatriz de un viejo desgarro, lo que lo obligará a ser intervenido quirúrgicamente. Con esta noticia ya confirmada, se puede afirmar que el brasileño no solo se perderá lo que queda de LaLiga, sino que tampoco podrá ir al Mundial 2026 de la mano de Carlo Ancelotti.

Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En el partido frente al Deportivo Alavés, para colmo de males, también se retiraron del Bernabéu con molestias musculares jugadores como Kylian Mbappé y Arda Güler, demostrando así que Arbeloa la tendrá particularmente difícil en el cierre del año competitivo si quiere aferrarse al milagro liguero.

En lo que va de la temporada, Militao jugó solamente 16 de los 33 partidos posibles de LaLiga, aportando dos goles y una asistencia. En la UEFA Champions League, donde el Real Madrid llegó hasta cuartos de final, disputó cinco sobre 14 posibles, sin aportar G+A para el Merengue.

El Real Madrid quedó afuera de la Copa del Rey en octavos de final frente al Albacete, perdió la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona y fue eliminado por el Bayern Múnich en cuartos de la Champions, en una serie impresionante que se manchó con la expulsión de Eduardo Camavinga sobre el final del partido de vuelta. En LaLiga están a ocho puntos del FC Barcelona con un partido más, por lo que si el Getafe no colabora este domingo el campeonato estará más cerca de estar sentenciado.