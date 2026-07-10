Borja Iglesias rompe el silencio sobre los rumores que le colocan en el América

Como se ha informado en este espacio, Borja Iglesias es uno de los deseos prioridad para el mercado de fichajes dentro del Club América.

Siendo el caso, Iglesias rompió el silencio sobre su futuro vinculado con el cuadro de la capital de México para el próximo mercado. El delantero español vive un momento importante en su carrera y, aunque se encuentra feliz en el Celta de Vigo, no cierra completamente ninguna puerta.

El atacante dejó claro que ahora mismo su prioridad está en el presente y en sus compromisos deportivos. Iglesias se encuentra centrado al cien por ciento con la selección de España durante la Copa del Mundo y entiende que cualquier decisión sobre su carrera tendrá que esperar hasta la participación de la campeona de Europa concluya.

¡LA BOMBA QUE VIENE!



Borja Iglesias no descarta al América, ¿qué dijo sobre las Águilas?https://t.co/lw7ZbyiZnc — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 9, 2026

Sobre su situación actual, Borja destacó el cariño que tiene por el Celta y por Galicia. “Soy súper feliz en Celta, en Galicia, en mi casa. Esto del fútbol es que nunca se sabe lo que puede pasar, pero hoy estoy centrado en el Mundial, luego disfrutar de mis vacaciones y volver a Vigo que es mi casa y después ya veremos”, comentó.

Su discurso refleja tranquilidad respecto al futuro, pero también dejan abierta la posibilidad de escuchar ofertas en el corto plazo. En ese sentido, la Liga MX aparece como una vía sobre la mesa, especialmente por el interés que ha mostrado América para intentar convencer al atacante español.

Spain Portraits - FIFA World Cup 2026 | Johnnie Izquierdo - FIFA/GettyImages

Las declaraciones del 'Panda' evidentemente elevan el optimismo dentro del nido de Coapa para poder cerrar el fichaje.

De hecho, el club de la capital de México se jugará este fin de semana su primera carta. La directiva del América volará a Los Angeles este domingo donde tendrán una reunión uno a uno con el delantero para presentar su proyecto a Iglesias.