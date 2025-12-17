Chivas blinda a su estrella con una renovación de contrato

Chivas dio un golpe de autoridad en su planeación deportiva al anunciar la renovación de Armando 'Hormiga' González, uno de los futbolistas más importantes del club en la actualidad. La directiva rojiblanca decidió asegurar la continuidad de su delantero estrella con una extensión de contrato que marca el rumbo del proyecto a mediano y largo plazo.

El nuevo vínculo une a González con el Guadalajara hasta junio de 2029, una señal clara de confianza absoluta en su talento y proyección. La renovación no fue únicamente administrativa, sino estratégica, pues el club entiende que el atacante representa una pieza central en la reconstrucción deportiva y en la identidad del equipo.

🚨🐐 OFICIAL. Hormiga González renueva con Chivas



Chivas anuncia la renovación de Armando "Hormiga" González quien firmó hasta junio de 2029.



Contará con una cláusula de salida a Europa de 15MDD y de 20MDD para Liga MX y resto del mundo. pic.twitter.com/cPWpHFCz99 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 17, 2025

La mejora contractual también fue contundente. Armando González recibió un incremento salarial significativo, acorde a su nuevo estatus dentro del plantel. Chivas reconoce así el impacto deportivo del delantero, quien no sólo se consolidó como titular indiscutible, sino como el futbolista más determinante del último semestre rojiblanco.

En el acuerdo se establecieron cláusulas que reflejan el valor que el club le otorga. Para una eventual salida a Europa, la cláusula quedó fijada en 15 millones de dólares, una cifra que protege al Guadalajara y, al mismo tiempo, no cierra la puerta al sueño internacional del futbolista.

FBL-MEX-GUADALAJARA-MONTERREY | ULISES RUIZ/GettyImages

Para el mercado interno de la Liga MX, la cláusula asciende a 20 millones de dólares, dejando claro que Chivas no tiene intención alguna de reforzar a un rival directo. La directiva busca mantener el control total sobre el futuro del jugador y evitar movimientos que perjudiquen su competitividad local.

Armando González viene de firmar el mejor torneo de su carrera, coronándose campeón de goleo y cargando con el peso ofensivo del equipo en momentos clave. Su rendimiento fue constante, decisivo y maduro, cualidades poco habituales en un jugador de apenas 22 años que ya actúa como líder natural.

Dentro del club lo consideran la gran estrella del presente y del futuro inmediato. Su renovación es vista como un mensaje interno y externo: Chivas apuesta por el talento joven, formado y consolidado en casa, y está dispuesto a construir alrededor de futbolistas que marquen diferencia real en la cancha.