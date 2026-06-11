Chivas cierra su segundo fichaje estrella en el mercado de verano

Si bien el foco de atención está en la Copa del Mundo, no se puede dejar de lado los mercados de fichajes en el planeta ya están en curso. Uno de ellos, mismo que comienza a ganar fuerza con el pasar de los días es el de la Liga MX, donde de momento quien se está llevando el protagonismo, son las Chivas.

Como se reportó en este espacio, el Guadalajara ya tiene en sus manos el fichaje estrella de Kevin Castañeda, para muchos, el mejor mediapunta de la Liga MX. Por si fuese poco, hoy el cuadro de Verde Valle además ha cerrado la firma de quien fue el jugador revelación del semestre anterior.

🚨Jordan Carrillo es nuevo refuerzo de Chivas. Su pase se cerró en cerca de u$s 5M y firmará por 4 años. #TratoHecho ⬇️https://t.co/KBtPtazbt1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 11, 2026

Prensa en México confirma que Jordan Carrillo será jugador del Guadalajara en las siguientes horas. El cuadro de Verde Valle cerró un acuerdo en silencio con el club dueño de su carta, Santos. El mismo se ha acordado a cambio de casi seis millones de dólares entre fijos y variables por rendimiento.

Por su parte, el acuerdo entre el mediapunta y extremo con Chivas se cierra por un total de cuatro años de contrato. De forma natural, Carrillo gozará de una mejora radical de sueldo en comparación con lo ingresado con Santos, así como durante su semestre con los Pumas de la UNAM.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El propio conjunto de la UNAM buscó la forma de retener a Carrillo para el corto o mediano plazo. Primero ofrecieron una cesión que no fue aceptada por Santos. Después, el club oferta por su compra alrededor de tres millones de dólares, una cifra muy lejana a lo presentado por Chivas.

La gerencia de Chivas consigue otro refuerzo de gran nivel a presente. Castañeda y Carrillo hacen fuerte el ataque en Verde Valle, donde se entiende que el mercado no ha cerrado.

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