De cara al próximo torneo, Chivas sigue con el armado de la plantilla con el fin de buscar su revancha dentro de la Liga MX. Está claro que el cuadro dentro Verde Valle tiene una deuda de título local, mismo que no pudieron ganar antes del Mundial y la cual, buscarán saldar en el corto plazo.

Para ello, el Guadalajara ha cerrado un par de fichajes de peso en las figuras de Kevin Castaño y Jordan Carrillo. A la par, Chivas está dando salida a los jugadores que no tienen más espacio dentro de la plantilla de Gabriel Milito, uno de ellos, Gilberto Sepúlveda.

🚨🐴 CONFIRMADO. Tiba Sepúlveda será nuevo jugador de FC Juárez

PRIM. @LopezElizondo11



->Préstamo por 1 año con opción de compra

->Bravos absorbe la totalidad del sueldo durante la cesión



DETALLES.@365scoresMX https://t.co/vFsArAC5Cp — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 28, 2026

Confirma César Luis Merlo que el zaguero central de 27 años no estará en el plantel para el torneo que está a un par de semanas de comenzar. El mexicano no tuvo sitio dentro de los planes de Milito quien con muy poco qué pensar dio luz verde a su salida inmediata.

El destino de Gilberto está en el norte del país. Siendo más claros, en la frontera con Estados Unidos donde firmará contrato con el cuadro de Juárez. El equipo de los 'Bravos' recibe al 'Tiba' cedido por un año. La cesión incluye además una opción de compra con precio muy a la baja.

Guadalajara v Charlotte FC - Leagues Cup Phase One | Jacob Kupferman - Leagues Cup/GettyImages

Juárez ha de cubrir el cien por ciento del sueldo del jugador. A cambio, no pagarán ningún tipo de compensación por el préstamo a Chivas. Este movimiento hace fuerte las relaciones entre los dos equipos de la Liga MX, mismas que han estado muy activas en tiempos recientes.

Gilberto encuentra una oportunidad enorme de poder recuperar su carrera. En su tiempo fue una de las promesas más destacadas del club. Dicha proyección no llegó a donde se esperaba. En tiempos recientes, siendo claros, en la era Milito, no pasó más allá de ser un suplente de escasos minutos. Se entiende que con Juárez será un hombre titular.