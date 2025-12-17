Chivas define una limpia radical de plantilla para este invierno

Chivas dio un paso firme en la planeación del mercado de invierno al definir una lista de jugadores que no entran en el proyecto rumbo a 2026. Las decisiones fueron comunicadas directamente a los futbolistas y cuentan con el aval total de Gabriel Milito, quien mantiene el control deportivo del nuevo ciclo rojiblanco.

La directiva entiende que el proceso de reestructura exige claridad y anticipación. Por ello, se determinó separar los casos en tres categorías distintas: futbolistas que buscarán continuidad en otros clubes de la Liga MX, descartes definitivos que no entran más en planes, y jóvenes que saldrán a préstamo para sumar minutos.

🚨🐐 SALIDAS DE CHIVAS



La tarde de hoy se comunicó a estos jugadores que NO entran en planes para 2026:



Por sobrecupo en la posición:

->Alan Mozo

->Alan Pulido

->Érick Gutiérrez



Por descarte:

->Leo Sepúlveda

->Luis Olivas

->Cone Brizuela



Y para dar minutos en cesión:… — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 17, 2025

En el primer grupo aparecen Alan Pulido, Alan Mozo y Erick Gutiérrez. Los tres son considerados piezas con mercado interno y con condiciones para relanzar su carrera en otros proyectos del fútbol mexicano. En Verde Valle no se les cerrará la puerta, pero sí se facilitará su salida.

Pulido, con pasado reciente en el club, no logró consolidarse como el referente ofensivo esperado. Mozo, pese a su regularidad en torneos anteriores, quedó relegado por competencia interna. Erick Gutiérrez, por su parte, no terminó de encajar en el modelo que Milito pretende implantar desde su llegada.



Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El segundo bloque corresponde a los descartes totales del club. En esta lista figuran Leo Sepúlveda, Luis Olivas e Isaac Brizuela. En sus casos, la decisión es definitiva y no hay contemplación de continuidad, ni deportiva ni administrativa, dentro del proyecto rojiblanco para el siguiente torneo.

Estas salidas responden tanto a rendimiento como a una búsqueda de renovación profunda del plantel. Chivas pretende liberar espacios, ajustar la masa salarial y abrir margen para incorporaciones puntuales que se alineen con la idea futbolística del nuevo cuerpo técnico encabezado por Milito.

Finalmente, el club apostará por el desarrollo a través de cesiones. Eduardo García y Teun Wilke saldrán a préstamo con el objetivo de acumular minutos, experiencia y continuidad competitiva. Ambos son vistos como proyectos con potencial, pero que requieren rodaje fuera del primer equipo.