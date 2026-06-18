Chivas hace oficial los fichajes de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo para el Apertura 2026

El Club Deportivo Guadalajara ha anunciado a sus primeras dos contrataciones para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX: Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

Ambos futbolistas realizaron este miércoles las pruebas físicas y médicas correspondientes y este jueves viajarán junto con el resto del plantel a Isla Navidad, en Colima, donde el plantel continuará con los trabajos de pretemporada de cara próximo certamen.

Kevin Castañeda busca su primer rol en un equipo grande

🇦🇹 ¡LOS SUEÑOS SE CUMPLEN! ¡BIENVENIDO AL REBAÑO SAGRADO, KEVIN! 🐐 pic.twitter.com/98YrWyIpCf — CHIVAS (@Chivas) June 17, 2026

El primero de ellos en ser anunciado fue el mediocampista ofensivo Kevin Castañeda procedente del Club Tijuana Xoloitzcuintles que se formó en las fuerzas básicas del Deportivo Toluca y con el que debutó en julio de 2018.

Fue en 2022 cuando se incorporó a Xolos, donde fortaleció sus cualidades futbolísticas y se consolidó como un jugador determinante en el futbol mexicano. Además, por su buen desempeño ya ha sido considerado por la selección mexicana.

El jugador de 26 años se reencontrará con Efraín Álvarez con quien compartió y se asoció muy bien en el cuadro fronterizo.

Jordan Carrillo cumplió su sueño rojiblanco

🇦🇹 ¡JORDAN CARRILLO YA ES JUGADOR DEL CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA! 🔥 pic.twitter.com/I2o34C2nnT — CHIVAS (@Chivas) June 17, 2026

Mientras que, el segundo elemento que se une a la plantilla de Gabriel Milito es Jordan Carrillo, un futbolista que aportará talento, juventud y desequilibrio, además, cumplió su suelo de jugar en el Rebaño Sagrado.

El jugador de 25 años se desempeña principalmente como mediapunta, aunque también puede jugar por las bandas siendo perfil derecho nominal.

Carrillo se formó en la cantera del Club Santos Laguna, con quien debutó en la Liga MX en julio de 2020. Para 2022 fue cedido al Sporting de Gijón, de la Segunda División de España, donde ganó experiencia en el fútbol europeo.

Después de su recorrido por España, volvió al fútbol mexicano y se unió a Pumas UNAM de donde participó de manera destacada la primera mitad del 2026. Además, también ha estado en el radar de la selección mexicana siendo parte del proceso mundialista 2026.