Chivas le da salida a uno de sus talentos apagados

El joven arquero Eduardo García dejará de manera temporal a Chivas en busca de continuidad. A sus 23 años, el guardameta fue considerado una promesa del club, pero la reconfiguración interna del plantel lo llevó a perder protagonismo en la jerarquía del primer equipo.

García se incorporará a Mazatlán FC por un periodo de seis meses, en lo que representa una cesión estratégica. La intención del Guadalajara es que el portero sume experiencia en la Liga MX y regrese con mayor rodaje competitivo al cierre del primer semestre del año.

El escenario del arquero cambió de forma clara tras la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco. Con el nuevo cuerpo técnico, García dejó de ser una opción prioritaria y su participación se redujo notablemente durante la planeación deportiva del ciclo actual.

En la estructura interna del plantel, Eduardo García pasó de ocupar el rol de segundo portero a descender un escalón más. Primero fue superado por Eduardo Rangel, y posteriormente quedó relegado al tercer puesto tras la incorporación y consolidación de Óscar Whalley.

La decisión de enviarlo a préstamo responde a la necesidad de evitar un estancamiento en una etapa clave de su carrera. En Chivas consideran que permanecer sin minutos competitivos habría afectado su desarrollo, por lo que Mazatlán aparece como un escenario ideal para asumir responsabilidad inmediata bajo los tres palos.

Para el conjunto sinaloense, la llegada de García representa una apuesta a corto plazo. Mazatlán afronta un semestre determinante y busca estabilidad en la portería, confiando en que el joven arquero pueda responder bajo presión y convertirse en una solución confiable durante los últimos meses del proyecto actual.

Desde Guadalajara, la directiva mantiene claro el plan: el préstamo no incluye opción de compra. Eduardo García deberá regresar a Verde Valle una vez concluido el primer semestre, donde será evaluado nuevamente con base en su rendimiento, madurez competitiva y capacidad para pelear un lugar real en la rotación.

