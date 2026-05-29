Chivas, listo para cerrar uno de los mejores fichajes del verano

El torneo de Liga MX que recién ha llegado a su fin parecía el ideal para que las Chivas pudiesen conseguir el título. Sin embargo, un cúmulo de factores hicieron que los de Verde Valle se cayeran en el tramo final, al punto de ser eliminados por el hoy campeón de México, Cruz Azul.

Sin embargo, da la impresión de que el Guadalajara se encuentra en el camino correcto de la mano de Gabriel Milito. Tienen una plantilla de peso y pueden competir al que sea. Ahora la meta es de cara al mercado de verano reforzar con fichajes limitados pero de calidad, uno de ellos está por cerrarse de forma inesperada.

🚨[EXCLUSIVO] Kevin Castañeda, muy avanzado para ser refuerzo de Chivas. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/7iZt6d6dNq pic.twitter.com/G5laVysgAX — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 29, 2026

César Luis Merlo reporta que Chivas está en gestiones muy avanzadas por el fichaje de Kevin Castañeda. Si bien la fuente no revela cuál será el precio final de la transferencia, sí afirma que ya hubo una reunión directa entre los dirigentes fuerte de ambos equipos y el traspaso está apalabrado.

Castañeda de 26 años viene de ser el mejor jugador de Tijuana en el semestre anterior. Además, es considerado como el mejor mediapunta de la Liga MX en lo que del último año deportivo. Sus números de mayo a mayo registran 13 goles y asistencias, cifras demasiado elevadas tomando en cuenta el nivel del club donde milita.

Cruz Azul v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Kevin está en el mejor punto de su carrera. Desde que debutó en Toluca a los 18 años apuntaba como un distinto. Las lesiones le frenaron. Hoy se le nota maduro y diferencial dentro del campo, par de virtudes que no pasaron desapercibidas dentro del Guadalajara.

El presente de Castañeda es tan bueno que en este momento el mexicano está con selección mexicana, dentro del grupo de los 28 jugadores finales a nada de ganarse el boleto al Mundial pese a partir como sparring.