Richard Ledezma podría convertirse en una de las salidas más importantes de Chivas durante el y abierto mercado de verano. El futbolista rojiblanco ha despertado interés en Europa y, de momento, el club que aparece con mayor claridad en el panorama es el Copenhague de Dinamarca, institución que sigue de cerca su situación.

El lateral y mediocampista ha logrado consolidarse como una pieza clave dentro del esquema de Gabriel Milito. Desde la llegada del técnico argentino, Ledzma se ha mantenido como titular habitual, ganando protagonismo gracias a su versatilidad, capacidad técnica y valor táctico dentro de un equipo que busca rotación posicional constante.

Más allá de su peso en el proyecto deportivo, en Verde Valle no existe una postura inamovible respecto a su futuro. La directiva rojiblanca está abierta a escuchar propuestas y no descarta una transferencia si las condiciones financieras y deportivas resultan favorables para todas las partes.

Uno de los factores que vuelve muy atractivo un eventual movimiento es la inversión realizada por el club. Ledezma llegó a Chivas hace apenas un año en calidad de agente libre desde el PSV, por lo que cualquier venta representaría un ingreso directo para la institución, situación que podría ayudar a fortalecer otras áreas de la plantilla.

Chivas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El interés procedente del futbol danés también representa una oportunidad enorme para el jugador. Después de varios años ligado al futbol internacional, la posibilidad de regresar al continente mantiene abiertas distintas opciones para su carrera, sobre todo en selección mexicana, donde por ahora, su paso en Chivas no le fue suficiente para colarse al Mundial.

Es clave señalar que la postura de Ledezma es imparcial. No forzará nada en favor o en contra de ninguno de los dos clubes. Dejará que ambas partes negocien entre sí y una vez resuelto el asunto, se involucrará junto con su manejo en el movimiento sí éste tiene luz verde.