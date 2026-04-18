Chivas vs Puebla: previa, predicciones y alineaciones

A pesar de la derrota y goleada sufrida ante Tigres la jornada pasada, Chivas sigue en lo más alto de la tabla de la Liga MX, pero si quiere quedar así para jugar los juegos de vuelta de la Liguilla en casa no puede dejar ir más puntos, así que deben evitar a toda costa cometer los mismos errores, ya que faltan tres fechas para concluir la fase regular y arrancar la Fiesta Grande por el título. Su siguiente rival es el Puebla, en el Estadio Akron, este sábado 18 de abril.



Antes de caer 4-1 frente a los regios, con Daniel Aguirre como el anotador del único tanto rojiblanco, el Guadalajara no perdía desde hace cinco cotejos, cuando el actual campeón Toluca los doblegó en su territorio. Lo peor de todo para el Rebaño Sagrado es que se acerca el día de dar a conocer la convocatoria de los jugadores que serán tomados en cuenta por la selección mexicana para el Mundial 2026, por lo que podría perder a varios jugadores, encabezados por el arquero Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, por mencionar algunos. Debido a esto, el técnico argentino Gabriel Milito debe aprovecharlos al máximo el tiempo que queda.



Con respecto a La Franja, se podría decir que es uno de los tres equipos que ya están eliminados de la competencia, pues aunque se enrachara ganando las últimas tres jornadas, apenas subiría hasta el octavo, eso sin que los demás hayan hecho puntos, por lo tanto, buscaría despedirse con la frente en alto. La semana pasada, el conjunto del español Albert Espigares perdió 0-1 como local ante León.

Owen González y Diego Campillo | Jam Media/GettyImages

Pronóstico SI

Muy posiblemente Chivas salga más agresivo y ofensivo de lo normal, pues saben que está en juego el liderato y otra derrota no estaría presupuestada por el técnico argentino Gabriel Milito. Puebla podría llegar como víctima, pues no ha podido celebrar la victoria desde el pasado 4 de marzo. Desde entonces consiguió tres descalabros y dos empates. La cereza en el pastel es que de los últimos cinco choques contra el Guadalajara, La Franja ha salido perdiendo en cuatro.



Chivas 3-1 Puebla

¿A qué hora se juega el Chivas vs Puebla?

Ciudad: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Fecha: sábado, 18 de abril

Hora: 20:07 h (EEUU ET), 19:07 h (México)

Árbitro:

Historial de los cinco últimos enfrentamientos entre Chivas y Puebla

Chivas: 4

Empate: 0

Puebla: 1

Último partido entre ambos: 27/9/26 – Puebla 0-2 Chivas – Liga MX

Últimos 5 partidos

Chivas Puebla Tigres 4-1 Chivas 11/4/26 Puebla 0-1 León 10/4/26 Chivas 2-2 Pumas 5/4/26 Puebla 1-1 Juárez 3/4/26 Rayados 2-3 Chivas 21/3/26 Santos Laguna 2-1 Puebla 22/3/26 Chivas 5-0 León 18/3/26 Puebla 0-0 Necaxa 13/3/26 Chivas 3-0 Santos Laguna 14/3/26 Pachuca 2-1 Puebla 7/3/26

¿Cómo ver el Chivas vs Puebla por TV y Streaming Online?

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Últimas noticias de Chivas

El Guadalajara ya habría comenzado a preparar el escenario ante las bajas que tendría por la selección y una de las preocupaciones más grandes de la afición es el arco, ya que Raúl Rangel es uno de los seguros para jugar el Mundial.



Sobre este tema, el Diario Récord informó que Gabriel Milito tendría pensando poner como titular a Óscar Whalley para comenzar a foguearlo, ya que no ha debutado dentro de la Liga MX jugando solamente amistosos. Sin embargo, sólo sería en los juegos de local mientras el último que queda de visita tendrá al Tala.



Por otro lado, Omar Govea seguirá ausente mientras Richard Ledezma podría reaparecer este sábado contra los camoteros.

Óscar Whalley | Manuel Velasquez/GettyImages

La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Óscar Whalley; José Castillo, Diego Campillo, Dani Aguirre; Bryan González, Rubén González, Luis Romo, Richy Ledezma; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Armando González.

Últimas noticias de Puebla

Debido al rendimiento del equipo es evidente que el técnico esté en duda para seguir con su proceso, así que Albert Espigares se muestra despreocupado si realmente le dan las gracias o no porque su deseo es que al equipo le vaya bien.



“Creo que con paciencia y con trabajo, conmigo o con quien sea, de verdad es que les voy a desear que sigan creciendo, que sigan trabajando y que, realmente, crean los buenos jugadores que son. Eso es un proceso y como proceso se necesita tiempo y trabajo”, explicó.



Por último, La Franja está en el último lugar de la porcentual, por lo que tendría que pagar la multa de 80 millones de pesos, mientras el Mazatlán le rebasa en dicha tabla y Santos Laguna le saca seis unidades, pero al final, los tres tendrían que pagar la famosa multa por mal desempeño.

Albert Espigares | Jam Media/GettyImages

La posible alineación del Puebla (3-4-2-1): Ricardo Gutiérrez; Nico Díaz, Juan Vargas, Luis Rey; Fernando Monarrez, Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Iker Moreno; Emiliano Gómez, Kevin Velasco, Alexis Canelo.