Chivas vs Toluca: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana vuelve el fútbol mexicano con la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y uno de los duelos más interesantes será el Club Deportivo Guadalajara ante el Deportivo Toluca FC desde el Estadio Akron.

Por lo tanto, te dejamos con la información más importante de este compromiso que dejará muchas emociones con dos de los mejores equipos del semestre anterior.

Pronóstico SI Fútbol

Este duelo se antoja que este muy reñido, ambos equipo tienen a jugadores que acudieron al Mundial 2026 y vienen de reportar recientemente tras algunos días de vacaciones.

Se espera que no arranquen tan agresivos, pero se puede ver un empate con ambos equipos marcando en el patido y así repartirse unidades.

Chivas 1-1 Toluca

¿A qué hora se juega el Chivas vs Toluca?

Ciudad : Zapopan

: Zapopan Estadio : Akron

: Akron Fecha : sábado 18 de julio

: sábado 18 de julio Hora: 20:07 EE.UU (Este), 18:07 MEX, 01:07 ESP

El Akron será la sede del partido | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Chivas vs Toluca (últimos cinco partidos)

Chivas: 0

0 Empate : 2

: 2 Toluca: 3

Último partido entre ambos: 28/02/26 - Toluca 2-0 Chivas - Liga MX

Últimos 5 partidos

Chivas Toluca Chivas 1-2 Cruz Azul 16/05/26 Toluca 1-1 Tigres 30/05/26 Cruz Azul 2-2 Chivas 13/05/26 Pachuca 2-0 Toluca 10/05/26 Chivas 2-0 Tigres 09/05/26 Toluca 4-0 LAFC 06/05/26 Tigres 3-1 Chivas 02/05/26 Toluca 0-1 Pachuca 03/05/26 Chivas 0-0 Tijuana 25/04/26 LAFC 2-1 Toluca 29/04/26

¿Cómo ver el Chivas vs Toluca por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Telemundo y UNIVERSO México Amazon Prime Video

Últimas noticias de Chivas

🇦🇹 90' ¡Finaliza el encuentro en Verde Valle con triunfo para nuestros muchachos!



Partido de mucha intensidad en donde Chivas se impuso 1-0 a Leones Negros previo al debut del Apertura 2026 🔥 pic.twitter.com/xu4raGun2M — CHIVAS (@Chivas) July 11, 2026

El Guadalajara está a unos días de arrancar el Apertura 2026, por lo que este sábado concluyó su preparación con un amistoso frente a Leones Negros, encuentro en el que los Rojiblancos se quedaron con la victoria por 1-0 en Verde Valle.

Con este encuentro, el Guadalajara cerró su preparación rumbo al Apertura 2026 y la Leagues Cup, con un plantel fortalecido y una idea de juego cada vez más consolidada.

Posible alineación de Chivas (5-4-1): Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo y Bryan González; Kevin Castañeda, Omar Govea, Fernando González, Jordan Carrillo; Armando González.

Últimas noticias de Toluca

Erick Gutiérrez descarta que sea un tipo problemático. Prefirió no hablar del tema que sucedió con Guadalajara. Quiere concentrarse en sumar para el Toluca.



📹 Jesús Quezada pic.twitter.com/4EKeUqALIt — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 14, 2026

Erick “Guti” Gutiérrez está decidido a dejar atrás los difíciles meses que pasó separado de su anterior equipo, y vive con gran ilusión, pero sobre todo, con todo el compromiso, su integración al conjunto de los Diablos Rojos.

“Estoy agradecido con Toluca, porque desde que se me separó de Chivas mostró interés en mí; fueron meses muy complicados, ya no quería jugar, pero sé que Toluca es un proyecto ganador, se vienen torneos importantes, por eso me preparé muy bien esta pretemporada. Espero sea un torneo muy bueno para mí, en lo personal y en lo grupal también”, comentó.

Posible alineación de Toluca (4-2-3-1): Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Federico Pereira; Erick Gutiérrez, Franco Romero; Helinho, Jesús Angulo, Nicolás Castro; Paulinho.

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