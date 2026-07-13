Gran noticia para Guadalajara de cara al arranque del torneo en la Liga MX. Chivas ya cuenta con la totalidad de su plantel, luego del regreso de los jugadores que participaron con la selección mexicana en la Copa del Mundo. Todos han reportado este lunes en Verde Valle tras disfrutar una semana de descanso luego del Mundial.

Los nombres que volvieron a sumarse a la disciplina rojiblanca son Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Todos ellos han recibido unos días de vacaciones después de la eliminación de México en la justa mundialista y ahora retornan a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico Gabriel Milito.

🔴⚪️ CHIVAS CON EQUIPO COMPLETO



Los seleccionados nacionales del Guadalajara están de regreso.



Hormiga, Romo, Tala, Brian y Piojo ya trabajan bajo las órdenes de Gabriel Milito tras culminar si período de vacaciones tras su participación en la copa del mundo. @TUDNMEX… pic.twitter.com/PrmJFZR9ID — Erick López 🛸 (@_ericklo) July 13, 2026

Los planes del club desde un principio valoraban otorgar un periodo de recuperación física y mental a los jugadores en el Mundial. Tras la exigencia acumulada durante la Copa del Mundo, la institución consideró importante que los cinco futbolistas pudieran destensar las piernas y liberar la mente previo al inicio del torneo de Apertura.

Con su regreso, Milito dispone por primera vez de la plantilla completa para trabajar con vistas al inicio de la Liga MX. Esto permitirá afinar detalles tácticos, fortalecer el funcionamiento colectivo y evaluar las mejores alternativas para conformar la alineación titular del compromiso inaugural.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Al retorno de los cinco seleccionados, es importante señalar que en el plantel de Chivas se han sumado los refuerzos desde el inicio de la pretemporada. Dentro de los mismos hay dos nombres que destacan por sobre el resto, Kevin Casteñada y Jordan Carrillo.

¿Qué viene para Chivas? Este fin de semana abren el torneo recibiendo al Toluca, uno de los mejores rivales de toda la Liga MX. En este semestre no hay margen de maniobra. Es ganar ganar el título en México bajo cualquier condición y escenario. Milito y plantel lo tienen claro.