Cinco objetivos para la defensa central del Real Madrid tras la decisión de Ibrahima Konaté

Los seguidores del Real Madrid no querrán ver nunca más la pareja de centrales formada por Álvaro Carreras y Raúl Asencio. Es por ello que el club estudia la posibilidad de reforzar la defensa en el mercado de invierno.

Las lesiones de los cuatro defensores titulares de Xabi Alonso forzaron la improvisación, y el técnico del Madrid optó por asociar al alto lateral izquierdo Carreras con el joven Asencio, quien disfrutó de una temporada destacada en 2024–25, pero aún no ha impresionado bajo la nueva dirección técnica.

Ahora bien, se podría argumentar que las circunstancias que llevaron a Alonso a alinear esta improbable pareja contra el Olympiacos el miércoles por la noche fueron increíblemente desafortunadas, con Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger y David Alaba todos fuera de acción al mismo tiempo. Sin embargo, Rüdiger y Alaba ya superan los 30 años, y Militão ha sufrido dos graves lesiones en la rodilla, por lo que los contratiempos físicos son de esperar con este grupo actual.

Por lo tanto, es imprescindible que el Madrid evolucione aún más en esa posición para 2026.

El central del Liverpool, Ibrahima Konaté, había sido considerado el principal objetivo del club para el próximo verano, pero informes recientes sugieren que los merengues ya no muestran interés en él. Existen alternativas a las que se puede recurrir, y aquí presentamos cinco defensores centrales que podrían ser cortejados por los gigantes españoles el próximo año.

1. Dayot Upamecano

Dayot Upamecano | Daniel Kopatsch/GettyImages

La situación contractual de Konaté había llamado la atención del Madrid, pero el defensor del Liverpool no es el único gran nombre que ha entrado en el último año de su contrato actual.



Dayot Upamecano, del Bayern Múnich, se ganó una reputación bastante dura debido a algunos errores en grandes ocasiones, pero el internacional francés ha disfrutado de unos 18 meses estelares con el Bayern de Múnich de Vincent Kompany.



Ha sido una excelente pieza para el belga, quien pide a sus defensores que salten fuera de la línea de defensa y ganen duelos más arriba en el campo como parte del pressing hombre a hombre ferozmente coordinado del Bayern.



Upamecano también es un jugador de buena salida de balón, pero a veces esa autoconfianza resulta ser su perdición, ya que los momentos de relajación en la posesión a menudo desencadenan secuencias desordenadas que llevan a muchos a cuestionar su competencia en el más alto nivel.



Sin embargo, el jugador de 27 años está entrando en su mejor momento, y conseguirlo a coste cero sería un gran golpe para el Madrid. Aunque, el Bayern está confiado en renovar el contrato del francés.

2. Marc Guéhi

Marc Guéhi | Justin Setterfield/GettyImages

El Madrid ha recibido a un par de ingleses en el Santiago Bernabéu en los últimos años, pero no han tenido a un defensor central inglés en sus filas desde que Jonathan Woodgate dejó el club tras un paso desastroso en 2007.



Las dificultades de Woodgate quizás hayan disuadido al Madrid de fichar a otro jugador de esa misma zona geográfica, pero parece que finalmente están listos para probar suerte nuevamente.



Hay interés en Marc Guéhi, del Crystal Palace, quien también termina contrato al final de la temporada y casi con certeza no extenderá su estancia en el sur de Londres. El Liverpool parecía dispuesto a ficharlo en verano, pero el trato se vino abajo en el último momento, y queda por ver si los Reds intentarán ficharlo de nuevo el próximo año.



Aunque lo hagan, la atracción del Madrid será difícil de ignorar para Guéhi. Su rendimiento en el Palace le ha permitido convertirse en titular con la selección de Inglaterra, y sus actuaciones en grandes ocasiones han sido lo suficientemente convincentes como para sugerir que podría manejar la presión del foco mediático de la capital española.



Guéhi es una presencia tranquila y sólida, bien equilibrada, pero no es muy dominante por aire. Algunos seguidores podrían preferir que se fichara a un defensor más dominante el próximo año, pero la situación contractual de Guéhi lo convierte en una posibilidad interesante.

3. Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

Ha habido interés por parte del Madrid en Nico Schlotterbeck desde 2024, y esos rumores no van a desaparecer en el corto plazo.



Aunque no se ha revelado el perfil exacto del defensor que busca Alonso, Schlotterbeck es bastante único.



El internacional alemán es un operador elegante que se clasifica como uno de los pasadores más eficaces de fútbol entre aquellos en su posición a través de Europa. Schlotterbeck también ha tomado el brazalete de capitán en el Borussia Dortmund, lo que sugiere que es un hábil comandante de su línea defensiva.



Con su contrato expirando en 2027, el Madrid no podrá ficharlo gratis el próximo año, pero hay margen para negociar un precio favorable por el defensor zurdo. Aunque Huijsen es más que capaz de desempeñarse en el lado izquierdo de la defensa, tener a un jugador de la calidad de Schlotterbeck en la posesión podría transformar potencialmente el juego de construcción del Madrid.

4. Castello Lukeba

Castello Lukeba | Frederic Scheidemann/GettyImages

Seguramente es solo cuestión de tiempo antes de que Castello Lukeba se convierta en la última joven estrella del RB Leipzig en dar el salto a un gran club. El actual equipo está plagado de talento, pero Lukeba es sin duda la joya de la corona entre los defensores a su disposición.



El francés de 22 años irrumpió como adolescente en el Lyon antes de mudarse a Alemania en 2023. Su segundo año en Leipzig fue complicado, pero Lukeba parece haber vuelto a su mejor nivel esta temporada y podría ser clave para que este emergente equipo del este de Alemania regrese a la competición de clubes más importante de Europa el próximo año.



Otro defensor zurdo, se cree que Lukeba tiene una cláusula de rescisión de €80 millones ($92.8 millones) para el próximo verano, y ya se habla de que el Bayern podría intentar ficharlo si Upamecano se marcha.



A menos que estén totalmente convencidos, las finanzas involucradas probablemente desanimen al Madrid el próximo año. Sin embargo, Lukeba podría tener un techo más alto que Upamecano.

5. Jérémy Jacquet

Jérémy Jacquet | Daniela Porcelli/GettyImages

Huijsen fue un gran paso en la dirección correcta, pero el Madrid aún necesita rejuvenecer la posición de defensor central. Así que, si el club está interesado en apostar por un defensor en desarrollo, no deberían mirar más allá de la joven estrella del Rennes, Jérémy Jacquet.



El francés de 20 años es el último en ser descrito como el arquetipo del "defensor moderno", pero sus atributos sugieren que esa etiqueta no le ha sido asignada de forma superficial. Jacquet es un atleta destacado que brilla cuando defiende de forma proactiva. Lo más importante es que tiene la agilidad y velocidad necesarias para recuperarse cuando es superado.



En resumen, parece ser la próxima estrella de Francia. Jacquet aparentemente tiene todo lo que se necesita para convertirse en uno de los mejores defensores centrales del mundo, y el Madrid ha demostrado en los últimos años que está dispuesto a invertir en potencial con la finalidad de aprovechar y fomentar su desarrollo hacia el estrellato.