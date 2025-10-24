El Real Madrid recibe este domingo al FC Barcelona en el primer Clásico de LaLiga de esta temporada en el estadio Santiago Bernabéu .



Los Merengues tienen la misión de cortar la racha negativa de cinco derrotas seguidas ante su acérrimo rival - contando el amistoso de pretemporada de la 2024/25 en Estados Unidos - y extender su ventaja en el liderato del torneo doméstico.

Por primera vez en meses, los merengues arriban al 'Clásico' con ventajas claras para ganar, gracias al buen momento de Kylian Mbappé y la clara evolución de Arda Güler, quien se ha hecho muy importante en el esquema del entrenador Xabi Alonso.

A continuación, presentaremos las razones por las que el Real Madrid tiene una oportunidad única de devolver el golpe de la temporada pasada y ganar un 'Clásico' que puede desmoralizar a los culés.

5 razones por las que el Real Madrid puede ganar el Clásico ante el FC Barcelona

1. El gran momento de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé es el máximo goleador del Real Madrid | Diego Souto/GettyImages

El Real Madrid tiene la ventaja clara de contar con uno de los mejores jugadores del mundo: Kylian Mbappé. El delantero francés está en un momento pletórico al sumar 10 goles en LaLiga y 5 en la Champions League, siendo el absoluto referente del club blanco en el inicio de la temporada. Mbappé sabe lo que es marcarle a los catalanes, no en vano suma 11 dianas en 8 partidos en su trayectoria como futbolista.

2. Velocidad y efectividad en los contragolpes

Kylian Mbappé, Arda Guler, Álvaro Carreras y Vinicius Junior celebrando un gol | Denis Doyle/GettyImages

Si algo debe explotar el Real Madrid en el 'Clásico' es la línea defensiva adelantada del FC Barcelona, que con la partida de Íñigo Martínez ha sufrido un desajuste táctico que Hansi Flick no ha podido solucionar hasta la fecha. Los desbordes de Mbappé y Vinícius Júnior serán 'puñales' para la defensa culé, que no puede fallar en la presión si no quiere sufrir una goleada de escándalo en el Santiago Bernabéu.

3. El factor 'portería'

Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo | Denis Doyle/GettyImages

Quizás la ventaja más clara que tendrá el Real Madrid en el primer 'Clásico' de la temporada es contar con Thibaut Courtois, el mejor portero del mundo y quien ha sido clave en los éxitos recientes de los merengues, tanto en LaLiga como en la Champions League. El portero belga es una carta segura bajo los tres palos y su nivel no se puede comparar con el de Wojciech Szczęsny, quien será el titular de los culés.

4. El bajo rendimiento colectivo del FC Barcelona

La zaga del FC Barcelona ha sufrido esta temporada | JOSEP LAGO/GettyImages

El FC Barcelona llega al Santiago Bernabéu en horas bajas en cuanto al rendimiento colectivo se refiere, sobre todo si se le compara con lo visto y logrado en la temporada 2024/25. Sus fallos en la presión y desajustes defensivos pueden ser aprovechados por el Real Madrid y su contundencia. Los merengues no necesitarán mucho para hacer daño y llevarse el 'Clásico' ante su afición.

5. La motivación para recuperar el prestigio

El Real Madrid está obligado a ganar el 'Clásico' | David Ramos/GettyImages

Tras perder los últimos cinco 'Clásicos', para el Real Madrid es prácticamente una obligación vencer al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. El triunfo no solo les darían 5 puntos de ventaja en la cima de LaLiga tras 10 jornadas, sino que los haría recobrar confianza de cara al resto de la temporada. La motivación de derrotar a un rival de la envergadura del Barcelona podría ser ese empujón que necesita el proyecto de Xabi Alonso.

