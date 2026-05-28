Clasificación de la LaLiga 2025/26 en comparación con la 2024/25: mejoras y caídas

LaLiga llegó a su fin tras una temporada con muchísimas situaciones que hicieron vibrar a los fanáticos, como la lucha mano a mano entre el FC Barcelona y el Real Madrid por el título de campeón y su posterior definición en la jornada 35 del campeonato. Además, hubo derbis que recordaremos, una Copa del Rey llena de sorpresas y más.

A la hora de comparar con la temporada pasada, vemos que varios clubes tuvieron una cosecha final bastante similar en cuanto a posiciones, siendo esta 2025/26 una campaña bastante pareja en materia de puntos.

Comparación de tablas

2025/26 Club 2024/25 Diferencia 1° FC Barcelona 1° = 2° Real Madrid 2° = 3° Villarreal 5° +2 4° Atlético de Madrid 3° -1 5° Real Betis 6° +1 6° Celta de Vigo 7° -1 7° Getafe 13° +6 8° Rayo Vallecano 8° = 9° Valencia 12° +3 10° Real Sociedad 11° +1 11° Espanyol 14° +3 12° Athletic Club 4° -8 13° Sevilla 17° +4 14° Alavés 15° +1 15° Elche - - 16° Levante - - 17° Osasuna 9° -8 18° Mallorca 10° -8 19° Girona 16° -3 20° Real Oviedo - -

*Real Oviedo, Elche y Levante ascendieron a principios de temporada.

La mejoría más destacada

Getafe CF v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Sin dudas el EuroGeta de José Bordalás dio la nota con su rocoso estilo de juego, escalando seis posiciones respecto a la temporada anterior y metiéndose en la UEFA Conference League con menos goles a favor que partidos jugados, algo estadísticamente llamativo para cualquier equipo con este tipo de aspiraciones.

Además, el Sevilla terminó cuatro puestos más arriba que en la temporada pasada, aunque sufrieron la lucha por el descenso hasta las últimas jornadas.

La peor caída

RCD Mallorca v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Rafa Babot/GettyImages

Si bien hay varios equipos que tuvieron una pronunciada caída de ocho lugares, la peor fue la del RCD Mallorca porque terminó en el descenso a segunda división. El Osasuna y el Athletic Club también perdieron ocho posiciones respecto a la campaña anterior, pero se salvaron de la pérdida de categoría.

En el caso de los Vascos, pasaron de clasificarse a la UEFA Champions League a terminar en el puesto 12° del campeonato español de primera división. En la competencia continental no lograron pasar el corte para ir siquiera a playoffs, mientras que en la Copa del Rey perdieron las semifinales frente la Real Sociedad, su clásico rival, que posteriormente terminó consagrándose campeón venciendo en la final al Atlético de Madrid.

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