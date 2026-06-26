¿Cómo es el contrato de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid? Duración, cláusula y más

La novela entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona por Julián Álvarez pasa por su momento más álgido, después de las recientes declaraciones del internacional argentino en plena Copa del Mundo tras la Jornada 2 de la selección argentina ante Austria.

💣🔥“No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño”



La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

El delantero declaró que le expresó a la directiva rojiblanca su deseo de ser transferido al cuadro culé para "cumplir su sueño", situación que no tomó nada bien el equipo de la capital española.

"LOS HINCHAS DEL ATLÉTICO TAMBIÉN TIENEN SUEÑOS" 😳⚪🔴



Luego de las declaraciones de JULIÁN ÁLVAREZ sobre su futuro, Miguel Ángel Gil Marín, dirigente de ATLÉTICO MADRID salió a contestarle sin filtro.



🇪🇸🗣️ “LAMENTO mucho sus palabras. NO ERA EL DÍA para hacer esas… pic.twitter.com/1bdCkS1DoW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 25, 2026

Por ese motivo, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, advirtió que presentarán una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con Álvarez al final de la justa mundialista.

Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido Miguel Ángel Gil Marín.

“Julián tiene un sueño, y nosotros en el Atlético también tenemos sueños. Es cierto que nos habló, pero también es cierto que conoce bien nuestra posición, porque hemos sido muy claros: el Atlético. No quiere vender”, expresó el directivo.

¿Cuáles son las condiciones del contrato de Álvarez con el Atleti?

Álvarez tiene vínculo hasta 2030 con Barcelona y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

El Atlético de Madrid ha manifestado reiteradamente su intención de no vender a Julián Álvarez que cuenta con un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2030 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Al término de la pasada campaña, el club colchonero tuvo un par de ofertas económicas redituables, pero no lo suficientemente interesantes para ellos por parte de sus dos rivales directos en LaLIga.

El FC Barcelona ofertó 100 millones de euros y el Real Madrid de la mano de Florentino Pérez hizo lo propio lanzando una oferta de 120 millones de euros, ambas siendo rechazadas.