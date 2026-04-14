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Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga tras la jornada 31 según la Inteligencia Artificial?

El Real Madrid dejó puntos en el camino y el FC Barcelona afianza su liderazgo.
Bruno Pernigotti|
FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports
FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona permanece en lo más alto de la cima de la tabla con una ventaja de nueve unidades sobre el Real Madrid, su más inmediato perseguidor.

La supercomputadora de Opta mantiene al equipo de Hansi Flick como máximo candidato a la gloria, con una brecha de puntos esperados que se amplía semana a semana por los buenos rendimientos de la escuadra Culé.

Hansi Flick, Marcus Sorg
FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Según la IA de Opta, el ganador de LaLiga al final de la temporada sería el FC Barcelona con 93.20 puntos proyectados. El segundo sería el Real Madrid con 83.86, mientras que completaría el podio el Villarreal con 72.56.

Atlético de Madrid, Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad, Getafe, Osasuna y Girona completan el top 10 de la temporada en este ejercicio ficticio y de cálculo.

Posición según la IA

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

FC Barcelona

79

93.20

Real Madrid

70

83.86

Villarreal

61

72.56

Atlético de Madrid

57

70.20

Real Betis

46

56.15

Celta de Vigo

44

53.14

Real Sociedad

42

52.35

Getafe

41

51.51

Osasuna

39

48.22

10°

Girona

38

47.01

11°

Athletic Club

38

46.46

12°

Espanyol

38

46.26

13°

Rayo Vallecano

35

44.46

14°

RCD Mallorca

34

43.29

15°

Valencia

35

43.16

16°

Sevilla

34

41.36

17°

Alavés

33

41.03

18°

Elche

32

39.52

19°

Levante

29

35.09

20°

Real Oviedo

27

34.55

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Elche, Levante y Real Oviedo, con el Sevilla y el Alavés salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.

El FC Barcelona extendió en la última jornada su liderazgo, ya que aplastó al Espanyol en el derbi catalán y aprovechó el empate en uno del Real Madrid frente al Girona. En la próxima fecha, el equipo catalán visitará al Getafe de Bordalás en el Coliseum y el Merengue irá a La Cartuja para medirse con el Real Betis de Manuel Pellegrini.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 2018/19 tras gritar campeón también en la 2017/18. Por su parte, el Real Madrid sumó su última corona local en la temporada 2023/24, y se ilusiona con levantar nuevamente el trofeo para cortar la sequía de gloria que lleva en el último tiempo.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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