¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga tras la jornada 31 según la Inteligencia Artificial?

LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona permanece en lo más alto de la cima de la tabla con una ventaja de nueve unidades sobre el Real Madrid, su más inmediato perseguidor.

La supercomputadora de Opta mantiene al equipo de Hansi Flick como máximo candidato a la gloria, con una brecha de puntos esperados que se amplía semana a semana por los buenos rendimientos de la escuadra Culé.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Según la IA de Opta, el ganador de LaLiga al final de la temporada sería el FC Barcelona con 93.20 puntos proyectados. El segundo sería el Real Madrid con 83.86, mientras que completaría el podio el Villarreal con 72.56.

Atlético de Madrid, Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad, Getafe, Osasuna y Girona completan el top 10 de la temporada en este ejercicio ficticio y de cálculo.

Posición según la IA Club Puntos actuales Puntos esperados 1° FC Barcelona 79 93.20 2° Real Madrid 70 83.86 3° Villarreal 61 72.56 4° Atlético de Madrid 57 70.20 5° Real Betis 46 56.15 6° Celta de Vigo 44 53.14 7° Real Sociedad 42 52.35 8° Getafe 41 51.51 9° Osasuna 39 48.22 10° Girona 38 47.01 11° Athletic Club 38 46.46 12° Espanyol 38 46.26 13° Rayo Vallecano 35 44.46 14° RCD Mallorca 34 43.29 15° Valencia 35 43.16 16° Sevilla 34 41.36 17° Alavés 33 41.03 18° Elche 32 39.52 19° Levante 29 35.09 20° Real Oviedo 27 34.55

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Elche, Levante y Real Oviedo, con el Sevilla y el Alavés salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.

El FC Barcelona extendió en la última jornada su liderazgo, ya que aplastó al Espanyol en el derbi catalán y aprovechó el empate en uno del Real Madrid frente al Girona. En la próxima fecha, el equipo catalán visitará al Getafe de Bordalás en el Coliseum y el Merengue irá a La Cartuja para medirse con el Real Betis de Manuel Pellegrini.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 2018/19 tras gritar campeón también en la 2017/18. Por su parte, el Real Madrid sumó su última corona local en la temporada 2023/24, y se ilusiona con levantar nuevamente el trofeo para cortar la sequía de gloria que lleva en el último tiempo.

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