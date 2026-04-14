¿Cómo estaría la clasificación final de LaLiga tras la jornada 31 según la Inteligencia Artificial?
LaLiga continúa su camino rumbo al final de la temporada y el FC Barcelona permanece en lo más alto de la cima de la tabla con una ventaja de nueve unidades sobre el Real Madrid, su más inmediato perseguidor.
La supercomputadora de Opta mantiene al equipo de Hansi Flick como máximo candidato a la gloria, con una brecha de puntos esperados que se amplía semana a semana por los buenos rendimientos de la escuadra Culé.
Según la IA de Opta, el ganador de LaLiga al final de la temporada sería el FC Barcelona con 93.20 puntos proyectados. El segundo sería el Real Madrid con 83.86, mientras que completaría el podio el Villarreal con 72.56.
Atlético de Madrid, Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad, Getafe, Osasuna y Girona completan el top 10 de la temporada en este ejercicio ficticio y de cálculo.
Posición según la IA
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
FC Barcelona
79
93.20
2°
Real Madrid
70
83.86
3°
Villarreal
61
72.56
4°
Atlético de Madrid
57
70.20
5°
Real Betis
46
56.15
6°
Celta de Vigo
44
53.14
7°
Real Sociedad
42
52.35
8°
Getafe
41
51.51
9°
Osasuna
39
48.22
10°
Girona
38
47.01
11°
Athletic Club
38
46.46
12°
Espanyol
38
46.26
13°
Rayo Vallecano
35
44.46
14°
RCD Mallorca
34
43.29
15°
Valencia
35
43.16
16°
Sevilla
34
41.36
17°
Alavés
33
41.03
18°
Elche
32
39.52
19°
Levante
29
35.09
20°
Real Oviedo
27
34.55
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían Elche, Levante y Real Oviedo, con el Sevilla y el Alavés salvándose por muy poco. Además, el Real Betis se clasificaría a Europa de cara a la campaña 2026/27, que arrancará en el agosto posterior al Mundial 2026.
El FC Barcelona extendió en la última jornada su liderazgo, ya que aplastó al Espanyol en el derbi catalán y aprovechó el empate en uno del Real Madrid frente al Girona. En la próxima fecha, el equipo catalán visitará al Getafe de Bordalás en el Coliseum y el Merengue irá a La Cartuja para medirse con el Real Betis de Manuel Pellegrini.
El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 2018/19 tras gritar campeón también en la 2017/18. Por su parte, el Real Madrid sumó su última corona local en la temporada 2023/24, y se ilusiona con levantar nuevamente el trofeo para cortar la sequía de gloria que lleva en el último tiempo.
MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo