¿Cómo les ha ido a los refuerzos del FC Barcelona para esta temporada?

El FC Barcelona fue quizás el club grande de Europa que menos se reforzó para la campaña 2025-2026, cumpliendo el plan de trabajo de Hansi Flick de mantener la misma estructura de la temporada pasada.

Ganar la Copa del Rey y LaLiga provocó que la directiva del club no saliera de compras en verano, solo consiguiendo tres refuerzos, que hasta ahora han sido claves en el actual rendimiento del club.

La situación es económica del Barça no ameritaba una gran inversión, sobre todo por el esfuerzo invertido en la remodelación de su estadio, el Spotify Camp Nou.

Apenas agregaron la cesión de Marcus Rashford y las compras del arquero Joan García y el prometedor Roony Bardghji.

Estos tres jugadores han sido actores de reparto en la película de Flick, lo que no ha generado presión en ellos. Se puede decir que García, con la responsabilidad de ser el guardameta titular este año, ha sido el más destacado de los tres.

Rashford ha dejado buenos números con el Barcelona en lo que va de campaña | NurPhoto/GettyImages

El ex jugador del Espanyol ha tenido grandes actuaciones, demostrando madurez, tranquilidad y carácter para ocupar una posición que ha sido de Marc André Ter Stegen por más de una década.

Aunque en algún momento de la temporada estuvo lesionado, el arquero español volvió de buena forma y hace pensar que el Barça tiene arquero para muchos años.

Rashford también ha tenido actuaciones positivas, siendo un jugador que ha sido suplente en la mayoría de las ocasiones y también ha salido como titular cuando se le ha necesitado, sobre todo en la etapa en la que Raphinha estuvo lesionado.

El inglés sigue perteneciendo al Manchester United y todo parece indicar que el club catalán no comprará su contrato, pero es un refuerzo que necesitaba el equipo y está cumpliendo.

En LaLiga, tiene 17 presentaciones, dos goles y 7 asistencias. En la Champions hemos visto su mejor versión, con cuatro tantos y dos asistencias en seis partidos.

Roony, el extremo sueco que le costó apenas 2 millones de euros al Barça, todavía es un jugador en plena formación, pero cuando Flick lo ha utilizado ha dejado buenas sensaciones.

Juega la misma posición que Lamine Yamal, por eso le será complicado hacerse con un puesto como titular, pero todo es cuestión de tiempo para esperar la mejor versión del prometedor atacante.



