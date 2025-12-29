¿Cómo les ha ido a los refuerzos del Real Madrid para esta temporada?

Nadie puede argumentar que el Real Madrid no se reforzó para la temporada 2025-2026, después de conseguir los servicios de figuras como Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono o Álvaro Carreras. Sin embargo, la directiva parece que no atinó en lo que realmente necesitaba el equipo dirigido por Xabi Alonso.

Los refuerzos han tenido rendimientos inconsistentes, algo que hace que la afición reclame por nuevos fichajes a partir de enero. Un mediocampista de creación parece ser la pieza que le falta al rompecabezas de Alonso para alcanzar su mejor versión.

Ya hay movimientos confirmados para 2026, como la cesión de Endrick al Lyon de la Ligue 1 de Francia o el regreso de Nico Paz después de su gran actuación en Italia. No osbtante, el Madrid necesita soluciones inmediatas y los refuerzos para esta temporada no lo han sido.

Comencemos con Alexander-Arnold, un jugador que brilló por varios años en la Premier League con el Liverpool, siendo un lateral con mucha movilidad, despliegue, presencia defensiva y, quizás, los mejores centros para un carrilero derecho en la actualidad.

Dean Huijsen se ha consolidado como central titular en el Madrid | NurPhoto/GettyImages

Todo iba bien hasta que se lesionó, sufrió una contractura muscular y no volverá a jugar hasta las últimas semanas del mes de enero, si todo sale bien. Así ha sido su primer semestre en Madrid, muy lejos de su forma acostumbrada, lesionado y con muchas dudas para el futuro.

En LaLiga, por ejemplo, tiene ocho partidos disputados, sin goles, sin asistencias y con poco brillo. Aunque se sabe lo que puede ofrecer, la afición del Real Madrid es muy exigente, sobre todo porque están acostumbrados a ver a un Dani Carvajal que cuando está sano, es uno de los mejores laterales derechos del mundo.

Seguimos con Dean Huijsen, el mejor refuerzo hasta ahora para el cuadro merengue. El central español ha mostrado madurez con apenas 20 años de edad, jugando 13 partidos, con un gol y una asistencia en estos primeros meses en el club.

Es un central que necesitaba el Madrid, con buen juego aéreo, liderazgo y solvencia en el plano defensivo. Hace recordar a Sergio Ramos en sus inicios en el Madrid y la afición le ve con buenos ojos, por lo que puede llegar a ser en el futuro.

Franco Mastantuono ha sido muy intermitente y no ha alcanzado las expectativas que se tenían sobre él. Las lesiones también le han marginado y no ha podido brillar en los primeros meses con el club y eso que contó con la confianza de Alonso.

Mastantuono no ha tenido regularidad con el Madrid | Diego Souto/GettyImages

Al principio de la campaña, ocupó la posición de extremo titular del equipo, pero ha perdido tiempo de juego y no ha mostrado lo mejor de su juego. El ex jugador de River Plate sigue siendo un proyecto, pero hasta ahora ha demostrado que todavía le falta ritmo. Tiene un gol en 10 compromisos ligueros con el Madrid.

Álvaro Carreras ha sido un lateral muy comprometido, que ha ayudado incluso como central, cuando el equipo le ha necesitado por la gran cantidad de lesionados que han tenido en la zaga. Es junto con Huijsen de los mejores refuerzos que ha tenido el cuadro blanco para esta campaña.

El Madrid necesita respuestas en 2026 y el medio del campo sigue estando en deuda. Todo parece indicar que no llegarán refuerzos de emergencia, así que Alonso tendrá que echar mano de lo que tiene para tener un mejor año y terminar la temporada con títulos.