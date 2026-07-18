¿Cómo ver el partido Chivas vs Toluca por Canal de TV y Streaming Online?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara vuelven al acecho con las pilas renovadas tras haber quedado eliminadas en las semifinales del Clausura 2026, de la Liga MX. Con las incorporaciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, sumado al retorno de Luis Gabriel Rey, el cuadro tapatío arranca su participación en el Torneo Apertura 2026 enfrentando al Toluca en el Estadio Akron, duelo que se celebrará este sábado 18 de julio.

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El Rebaño Sagrado siguió apostando por el proyecto del argentino Gabriel Milito, sin que hiciera muchos movimientos dentro de la plantilla. De hecho, únicamente se dio la baja de Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda, quien fue mandado a préstamo con Bravos de Juárez. Al mismo tiempo, Erick Gutiérrez, que no entró en planes desde el semestre pasado, fue enviado con los Diablos Rojos, así que rápidamente se reencontrará con sus excompañeros, lo mismo que Víctor ‘Pocho’ Guzmán, otro que no renovó su vínculo tras su cesión con el Pachuca.



A diferencia de los rojiblancos, los choriceros sí hicieron más movimientos, ya que reportaron de vuelta Brian ‘Guameru’ García, Edgar ‘Gacelo’ López y Ronaldo Beltrán, quienes, si entraron en planes del técnico argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed, luego de acabar sus respectivos prestamos con Pachuca, Tigres y Atlante. Se renovó al arquero Hugo González y al mediocampista Fernando Arce Jr, además están trabajando en los fichajes del centrocampista paraguayo Fernando Garcete, el delantero argentino David Romero y César ‘Chino’ Huerta.



La última vez que se enfrentaron fue el pasado 28 de febrero en el Estadio Nemesio Diez, con los escarlatas venciendo 2-0, con los tantos de Jesús Gallardo y Jorge Díaz Prince. De hecho, previo a ello, en el Apertura 2025, los del Estado de México golearon 0-3 en La Fortaleza a través del portugués Paulinho Dias, Gallardo y Alexis Vega, mientras en el Clausura 2025, los mexiquenses doblegaron 2-1 tras los tantos de Vega y El Guameru, siendo Hugo Camberos el encargado de descontar. Los dos duelos anteriores fueron empates sin anotaciones, así que la última vez que el Campeonísimo venció fue el 8 de mayo del 2024, con el solitario tanto del Pocho Guzmán, hoy elemento de la escuadra rival.

¿Cómo ver el Chivas vs Toluca por Canal de TV y Streaming Online?

Diego Barbosa y Ricardo Marín | Agustin Cuevas/GettyImages

Para poder ver el compromiso entre el Rebaño Sagrado y los Diablos Rojos en México solamente hay una opción: Amazon Prime Video.



Desde hace un tiempo, el Guadalajara fichó con la empresa de streaming online para transmitir sus encuentros y aunque en ocasiones se ha logrado compartir la señal con otras televisoras, este no será el caso, así que tendrás que suscribirte a la plataforma.



Hablando sobre la transmisión en Estados Unidos, existen un mayor número de opciones, ya que se puede observar desde fuboTV, Telemundo y UNIVERSO.

Canal de TV: Telemundo y UNIVERSO (Estados Unidos)

Streaming Online: Amazon Prime Video (México) y fuboTV (Estados Unidos)