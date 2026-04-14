¿Cómo ver el partido Liverpool vs PSG en TV y streaming?

Arne Slot necesitará mucho más que excelentes jugadores para competir con un PSG que sostiene el nivel que lo llevó a coronarse en 2025 y que quiere defender el título. El Liverpool llega con la ventaja de cerrar la serie en Anfield y con la misión de revertir el 2-0 de la ida para meterse en las semifinales de la Champions League, donde espera el ganador del cruce entre el Bayern Múnich y el Real Madrid.

En el plano local, los Reds se ubican quintos en la Premier League, dentro de los puestos de clasificación a competiciones europeas, y vienen de vencer al Fulham el fin de semana. El conjunto parisino, por su parte, lidera la Ligue 1 con 63 puntos y una distancia de cuatro unidades sobre el Lens, rival al que debía enfrentar el pasado sábado, pero que fue aplazado a pedido del cuerpo técnico liderado por Luis Enrique para llegar con descanso a este compromiso.

A continuación, te contamos cómo seguir el partido en vivo según el país en el que te encuentres.

¿A qué hora se juega el Liverpool vs PSG?

Anfield, Liverpool | ANDY BUCHANAN/GettyImages

El duelo se jugará en la casa de los dirigidos por Arne Slot, con capacidad para 61.000 personas. También se esperan aproximadamente 3000 aficionados parisinos.

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Estadio : Anfield

: Anfield Fecha : martes 14 de abril

: martes 14 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

¿Cómo ver el Liverpool vs PSG por Televisión y Streaming online?

El cruce entre los Reds y los Parisiens por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League tendrá distintas opciones de transmisión según el país.

En Estados Unidos, el partido se podrá ver a través de Paramount+, que cuenta con los derechos de la competencia, y también estará disponible en la plataforma de streaming ViX.

En México, la cobertura estará en manos de FOX México en televisión, con acceso digital mediante FOX One para quienes prefieran seguirlo online.

En España, el encuentro se emitirá por Movistar+, a través de sus señales dedicadas al torneo, entre ellas Movistar Liga de Campeones 2.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, ViX México FOX Mexico, FOX One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

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