¿Cómo ver en Estados Unidos el FC Barcelona vs Valencia por la jornada 4 de LaLiga?

La jornada 4 de LaLiga tiene uno de los platos fuertes en el primer partido en casa para el actual campeón, el FC Barcelona, ante el siempre complicado Valencia, que quiere sumar y pelear en la zona alta de la clasificación.

El club Culé juega con el resultado del Real Madrid ya puesto, y una posible victoria de los de Xabi Alonso ante Real Sociedad los pone en jaque para no perderle pisada, ya que el Merengue consiguió los 9 puntos en disputa hasta el momento.

El equipo de Hansi Flick viene en crecimiento: arrancó ganando sus primeros dos partidos con una buena producción goleadora y quiere llegar al inicio de la UEFA Champions League con un colchón de puntos importante en la competencia local para poder atender los dos frentes sin problemas. En esta cuarta jornada jugará por primera vez en casa en lo que va de la temporada, y como todavía se desconoce cuándo podrán hacerlo en el Camp Nou, les toca en este caso en el Johan Cruyff.

Camp Nou Construction Development | David Ramos/GettyImages

Por su parte, Valencia sacó 4 puntos de 9: En el debut igualaron 1-1 ante Real Sociedad, perdieron frente a Osasuna en la jornada 2 por 1-0 y llegan con el ánimo en alza a su visita a Catalunya luego de golear 3-0 al Getafe.

¿Dónde ver en vivo Rayo Vallecano vs FC Barcelona por LaLiga en los Estados Unidos?

Las cámaras de TV | GettyImage

Ambos tienen realidades un tanto diferentes y sus aficionados a lo largo y ancho del planeta estarán expectantes de disfrutar de este encuentro tan importante.

Canal de TV: ESPN +.

Streaming: ESPN+ y Fubo TV