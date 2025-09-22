¿Cómo ver por TV y en streaming la ceremonia del Balón de Oro 2025?

Ha llegado uno de los grandes momentos en el mundo del fútbol, el día en el que conoceremos quién es el mejor jugador del mundo. Este lunes 22 de septiembre se entregará el Balón de Oro donde se premiará, tanto en categoría masculina como femenina al mejor entrenador, mejor portero, mejor joven y mejor jugador de la pasada temporada.

La ceremonia entrega del galardón de France Football tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París el lunes 22 de septiembre, a partir de las 15:00 (USA), 13:00 (México) y 21:00 (España). No obstante, antes de esa hora comenzará el desfile con la llegada de los nominados, así como las personalidades del mundo del fútbol.

Balón de Oro | Visionhaus/GettyImages

¿Dónde se puede ver la entrega del Balón de Oro 2025 en TV y streaming?

En Estados Unidos, las cadena que retransmitirás el evento son la CBS, Paramount+ y Amaon Prime Video.

En México, la encargada de dar la gala del Balón de Oro es Claro Sports.

Y en España, se podrá seguir el evento en directo a través de Movistar+.

Además de los canales de TV, el evento se podrá seguir a través de las diferentes apps y páginas webs de las mecionadas televisiones, y el canal de Youtube de L'Équipe (restricciones geográficas).

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2025?

La edición del Balón de Oro 2024 será difícil de olvidar, pues estuvo marcada por la polémica. Cuando todo parecía indicar que Vinícius sería el ganador, el Real Madrid decidió no acudir a la gala ante las filtraciones de que sería Rodri el ganador.

El jugador español se hizo con el preciado galardón, y este año hay dos nombres que destacan por encima del resto para sucederle en el palmarés de los campeones: Ousmane Dembélé del PSG, y Lamine Yamal del FC Barcelona.

