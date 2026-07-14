Cristián Romero se irá del Tottenham y el Barcelona aparece en su futuro

El Tottenham ha sido uno de los equipos que ha dominado el mercado de fichajes en Europa. El club está por llegar a una inversión de 300 millones de euros repartidos entre seis jugadores, de los cuales, incluso tres de ellos han firmado en calidad de agente libre.

El mercado no ha cerrado para el cuadro del norte de Londres. Sin embargo, hoy el club entiende que para poder ir por los objetivos que les restan por delante, requieren obtener recursos por la vía de las ventas. Siendo así, los 'Spurs' alistan el traspaso millonario de uno de sus máximos referentes.

🚨🇦🇷 EXCLUSIVE: Cuti Romero to leave Tottenham this summer, Inter held talks with Spurs over recent days.



Romero has been offered as option during talks for Djed Spence.



Inter keen but costs very high.



🔵🔴 Barça also like Cuti Romero.



🎥 https://t.co/kTNiTHRWTl pic.twitter.com/0jripDDK9R — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

De acuerdo con el reporte de Fabrizio Romano, Cristian Romero saldrá del cuadro de Londres este mercado de verano. La decisión se ha tomado en conjunto. El Tottenham requiere de recursos y saben que el 'Cuti' es un nombre de peso para conseguirlos. Por su parte, el zaguero argentino tiene el deseo de vivir nuevos retos para los próximos años de su carrera.

Siendo así, habría ya un par de clubes que tienen en la mira al zaguero. El primero de ellos es el Inter de Milán. El cuadro italiano está negociando por Djed Spence del Tottenham. Aprovechando dicha charla, el cuadro de Londres puso en la mesa el nombre de Romero, quien en efecto gusta, pero parece en este punto inviable por temas de dinero.

Tottenham Hotspur FC v Arsenal FC - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El segundo contendiente es el Barcelona. El cuadro culé está a la caza de un central de peso para que forme dupla con Pau Cubarsí y la realidad es que el perfil de Romero gusta, sin embargo, hoy mismo no hay ningún tipo de gestión por el zaguero.

Cabe señalar que en este momento el central no tiene charlas con nadie. Tampoco tiene intención de ello, pues su mente está de lleno con la selección de Argentina. Una vez que la Copa del Mundo llegue a su fin, entonces Romero sí abrirá la puerta a escuchar ofertas formales.