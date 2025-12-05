¿Cuál es el posible rival de México en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026?

México será uno de los anfitriones del Mundial de 2026 y como cabeza de serie del Grupo A las expectativas de avanzar a los dieciseisavos de final son enormes.

Tras el sorteo de este viernes, este será el grupo de México, sabiendo que el último de sus rivales se conocerá en marzo tras la finalización del Repechaje Europeo D.

Grupo A México Suráfrica Corea del Sur Repechaje Europeo D (Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda)

Tras la debacle sufrida en la Copa del Mundo de 2022, una de las más decepcionantes de su historia, el "Tri" ahora intentará pasar de ronda y tener un Mundial para el recuerdo. Jugará su partido Inaugural contra Suráfrica en el Estadio Azteca y se presume que pueda avanzar de la Fase de Grupos.

La selección mexicana tenía siete Mundiales consecutivos avanzando a octavos de final hasta la justa de Qatar, por lo que esta vez, jugando sus encuentros en el Estadio Azteca, de Ciudad de México, y el Estadio Akron, de Guadalajara, espera poder llegar lo más lejos posible.

El entrenador Javier Aguirre, por su parte, tendrá una plantilla que combinará juventud y experiencia. Jugadores como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Giménez y Santiago Giménez liderarán a un grupo de futbolistas que tiene una tarea pendiente importante con su afición.

ASÍ QUEDAN LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026 🏆🔥 pic.twitter.com/UFr9IrLHDn — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 5, 2025

¿Cuál sería el rival de México en dieciseisavos de final si termina tercero en el Grupo A?

Este sería el escenario más catastrófico para el "Tri", ya que tendría que medirse contra el primero del Grupo E, F, G, H, I, J o K. Alemania, Países Bajos, Argentina, Portugal, Francia, España o Inglaterra podrían ser sus rivales, siempre y cuando estas selecciones favoritas al título terminen la Fase de Grupos como líderes. Jugar contra uno de los aspirantes al título sería un golpe duro para uno de los anfitriones.

¿Cuál sería el rival de México en dieciseisavos de final si termina segundo en el Grupo A?

Si la selección mexicana termina segunda en el Grupo A se medirá al segundo del Grupo C, el cual será un rival de alto calibre. Este escenario podría hacerlo enfrentarse - si Brasil gana la llave - a equipos como Marruecos o Escocia. Si el combinado azteca termina segundo en su grupo como cabeza de serie, las posibilidades de seguir rumbo a octavos de final será complicado.

¿Cuál sería el rival de México en dieciseisavos de final si termina primero en el Grupo A?

Este es el caso que toda la afición del "Tri" desea, ya que le daría la oportunidad de jugar contra uno de los 8 mejores terceros de los Grupos C, E, F, H, I o K. Otra buena noticia de quedar primero en el Grupo A es que tendrá la oportunidad de medirse a equipos como Escocia, Costa de Marfil, Túnez o Arabia Saudita en el Estados Azteca, lo que le daría una ventaja enorme para seguir rumbo a los octavos de final.