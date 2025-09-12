El nivel mostrado por Pedri en la temporada 2024/25 aumentó su valor, no solo en la vida real, sino también en el mundo virtual con la franquicia EA Sports FC.

La versión de este año, que disfrutan tanto los aficionados al fútbol como a los videojuegos en todo el mundo, se lanzará a finales del mes de septiembre. Las clasificaciones de los 26 mejores jugadores, tanto masculinos como femeninos, se revelaron antes del lanzamiento, destacando a Pedri como uno de los elementos más importantes en la actualidad.

El adolescente construyó una emocionante temporada 2023/24 y brilló durante el debut de Hansi Flick como entrenador del Barcelona. Su inteligencia le permite aportar incluso cuando no tiene el balón en su poder, con movimientos precisos que le permitieron, a los catalanes, conseguir el triplete nacional.

Con Pedri continuando su ascenso meteórico para convertirse en uno de los mejores jugadores de fútbol español, era obvio que merecía un gran impulso en el FC 26.

¿Cuál es la valoración de Pedri en el EA Sports FC 26?

Pedri cuenta con la misma valoración base que las figuras de su club: Lamine Yamal y Raphinha, además de otros once jugadores, incluyendo a Vinícius, del Real Madrid.

La estrella de España y Barcelona se desempeña como mediocampista, y su valoración general es de 89. Dos puntos abajo de Mohamed Salah del Liverpool y Kylian Mbappé, que, con 91 puntos, son los mejores valorados en el videojuego.

Ritmo Tiro Pase Regate Defensa 77 73 85 91 78

¿Cuál era la valoración de Pedri en el EA Sports FC 25?

La evolución que ha tenido Pedri como jugador, en esta última temporada, se refleja en sus números. Y es que, si bien es cierto que bajó ligeramente en materia de ritmo, mejoró considerablemente en cuanto a tiro, pase, regate y defensa se refiere. Compartimos una pequeña tabla en donde podrán comparar detenidamente cada uno de los aspectos anteriormente mencionados.