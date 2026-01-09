¿Cuáles son los premios económicos de la Supercopa de España 2026?

Más allá del atractivo deportivo que supone arrancar el año con un trofeo bajo el brazo tras apenas dos encuentros, la Supercopa de España se ha consolidado también como un evento de enorme peso económico. Su celebración en Arabia Saudí garantiza a la Real Federación Española de Fútbol unos ingresos cercanos a los 51 millones de euros, una cifra clave para la sostenibilidad del organismo. De ese montante, aproximadamente 26 millones se reinvierten en programas de impulso al fútbol base en todo el país.

No obstante, no todo el beneficio generado se queda en manos de la Federación. Una parte significativa del dinero recaudado se distribuye entre los cuatro clubes participantes. Para la edición actual, la RFEF ha optado por incrementar la cuantía destinada a premios, elevando el reparto total desde los cerca de 19 millones del curso anterior hasta los 21,3 millones de euros actuales.

Un reparto desigual condicionado por el peso de cada club

Barcelona v Athletic Club: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

La distribución de estos ingresos no se realiza de manera equitativa. El Real Madrid y el FC Barcelona vuelven a ser los principales beneficiados, acaparando la mayor parte de la asignación económica. Esta diferencia se sustenta en criterios mixtos: por un lado, los méritos deportivos acumulados a lo largo de la historia, y por otro, el impacto mediático y comercial de cada entidad, estrechamente ligado a los derechos televisivos y a su capacidad de generar audiencia global.

En este contexto, clubes con menor palmarés o proyección internacional reciben cantidades sensiblemente inferiores, aunque su participación sigue suponiendo un ingreso notable para sus arcas.

¿Cómo se distribuyen los premios de la Supercopa de España?

Aunque la Federación no ha detallado oficialmente el reparto exacto inicial, sí se conoce que existe una bolsa fija de 16,3 millones de euros destinada a los cuatro equipos desplazados a Arabia Saudí. Esta cifra representa un aumento considerable respecto a la edición anterior, cuando se asignaron 14,95 millones. En aquel reparto, el Real Madrid percibió 6,15 millones, el FC Barcelona 6 millones, el Athletic Club 2 millones y el Mallorca 850.000 euros.

A esta cantidad base se suma un incentivo variable en función del rendimiento deportivo. El campeón del torneo recibe un bonus adicional de 2 millones de euros, mientras que el subcampeón se embolsa 1,4 millones. Por su parte, los dos conjuntos que no logran acceder a la final, en este caso el Athletic Club y el Atlético de Madrid, obtienen 800.000 euros cada uno, cerrando así el reparto económico del torneo.

