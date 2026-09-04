¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Liga MX en este Apertura 2026?

Tras seis jornadas disputadas en el Apertura 2026, el América se mantiene como el superlíder, sin haber perdido hasta ahora, sin embargo, todavía es muy temprano para darle la etiqueta de favorito.



Esta semana las Águilas acaban de cerrar el fichaje del mediocampista español Carlos Álvarez, procedente del Levante de su país, pero todavía estaría buscando un defensa central tras la salida del uruguayo Sebastián Cáceres al Celta de Vigo de España. Y justamente le queda una semana al club, así como al resto, ya que el mercado de fichajes está a nada de cerrar.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes del Apertura 2026?

El tiempo límite que tienen los 18 clubes de la Liga MX para cerrar su plantilla es el próximo 11 de septiembre, a las 23:59 horas. Es por eso que el conjunto de Coapa y otros más están en una batalla contra el reloj para lograr sus últimas incorporaciones y luchar por el título.



Hubo equipos como Chivas que hicieron rápidamente sus movimientos, ya que adquirieron en breve a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. Mismo caso con Toluca, que se movió rápido por Erick Gutiérrez y Víctor Guzmán, aparte trajo de vuelta a delantero uruguayo Federico Viñas desde Europa. Cruz Azul por su parte tuvo un discreto mercado, ya que incorporó al defensa Alan Montes y al delantero Juan Calero, a quienes ni siquiera anunció en sus redes, además esta semana se sumó Alan Mozo a la plantilla. Pumas anunció a Sebastián Córdova, pero lamentablemente se lesionó y quedó fuera el resto del semestre, aunque también pudo repatriar César Huerta y contrato al delantero argentino Luciano Herrera.

¿Alguno de estos será CAMPEÓN? 🏆🇲🇽



Estos son los clubes de la Liga MX que más usaron la cartera en este mercado de fichajes. Rayados se lleva el Top 1 y ya está en la Final de la Leagues Cup



Cuatro de estos clubes están ahora mismo en el Top 5 de la clasificación del AP 2026… pic.twitter.com/KaM2mM7kiM — MedioTiempo (@mediotiempo) September 3, 2026

Con respecto al América, además de Carlos Álvarez, sumó a los colombianos Óscar Perea y Miguel Borja, así como al estadounidense Edwin Cerrillo. Quien no dudó en reparar gastos fue el Atlas, que ahora con nuevos dueños, apuntaló lo mejor que pudo su equipo con los argentinos Milton Valenzuela, Adonis Frías, Florian Monzón y Rodrigo Schlegel, sin dejar de lado al caboverdiano Duk Barros, Jorge Sánchez y el marroquí Ryan Mmaee. En la Sultana del Norte hubo grandes contrataciones, pues Rayados adquirió a Orbelín Pineda, al uruguayo Diego Rossi y al belga Hugo Cuypers, a la vez, le dieron una nueva oportunidad al cancerbero argentino Esteban Andrada.



Querétaro, León, Puebla, Necaxa, San Luis, Pachuca y Atlante también hicieron sus movimientos, sin embargo, aún hay escuadras que están negociando. Los más desesperados son Santos Laguna, que no ha podido ganar hasta ahora, y Tigres, que no cuenta ahora con la gran chequera de siempre, complicándole la tarea de cerrar un nuevo ‘9’ tras las salidas del francés André-Pierre Gignac y el argentino Ángel Correa, aunado a que tiene varias bajas por lesión. Eso sí, añadió a su plantilla al defensa argentino Alan Franco, Mauro Laínez y Ricardo Monreal.