¿Cuándo estará a disposición Henry Martín con América?

Desde aquella final en contra de Monterrey, Henry Martín no ha sido un jugador a la altura de lo que exige el América.



Es cierto que el delantero pasará a la historia como capitán de un club tricampeón de Liga MX. Sin embargo, en tiempos recientes su rendimiento ha estado por el suelo. El veterano se acerca al año y medio prácticamente fuera por lesión. En dicho período de tiempo, el atacante tuvo algunas presencias esporádicas de poco y nada.

Cerca de regresar 🙌🦅



Tras el empate frente a Santos, André Jardine se expresó favorablemente sobre Henry Martín.



El futbolista azulcrema apuntaría a volver a las canchas para la Concachampions, incluso antes. pic.twitter.com/zVO4x9XbUw — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 5, 2026

El pasado fin de semana el atacante causó una baja más ahora en la vista del América a Santos. El técnico André Jardine explicó el motivo del porqué se tomó la decisión de dejar de lado al ofensor.

No está aquí con nosotros porque sentimos que no sería tiempo suficiente: ni ahora ni ante Nashville. Al regresar veremos cómo está. André Jardine

Club America v Portland Timbers - Leagues Cup Phase One | Omar Vega - Leagues Cup/GettyImages

El mismo André reveló cuándo estará a disposición Martín. Se contempla un retorno al campo en el corto plazo.

La esperanza es tenerlo cuanto antes. Imagino que para el partido vuelta contra Nashville es casi una garantía tenerlo, pero la expectativa es incluso un poco antes de eso. André Jardine

Es un hecho que Henry no será elegible para el duelo de ida contra Nashville por la CONCACAF Liga de Campeones. En un escenario optimista, Martín será elegible el próximo fin de semana cuando el América reciba a Cruz Azul en su regreso a la cancha del Estadio Azteca. De ser el caso, el atacante podría partir desde el banco y sólo tener minutos en caso de emergencia.

Si para dicho duelo ante los de La Noria, Henry está bajo riesgo, será descartado. De cumplirse lo anterior, Martín volverá al campo la próxima semana justo cuando los del nido de Coapa funjan como locales en contra del club de la MLS antes mencionado.