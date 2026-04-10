¿Cuándo fue la última vez que el América no clasificó a Liguilla?

Después de las primeras 13 fechas de fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el Club América está viviendo uno de sus peores torneos en la época reciente y sin lugar a dudas el más complicado desde la llegada al banquillo de André Jardine.

El conjunto azulcrema corre el riesgo de quedar fuera de los mejores ocho equipos de la fase regular si no cierra de la mejor manera y podría poner en peligro su racha de 16 torneos consecutivos clasificándose directamente a la Liguilla.

La última ocasión en que el cuadro de Coapa no clasificó a la Liguilla del campeonato mexicano de Primera División fue en el Clausura 2017. Por lo que están cerca de cumplir 10 años seguidos sin faltar a la 'Fiesta Grande'.

En ese torneo eran dirigidos por el histórico entrenador argentino Ricardo La Volpe, las Águilas terminaron en el noveno lugar de la tabla general y quedaron fuera de la fase final.

De esa manera, desde el Torneo Apertura 2017 en adelante se han metido entre los mejores del torneo de manera ininterrumpida, es decir que, si logran meterse a la Liguilla del Clausura 2026 serán 17 veces sin dejar de asistir a la fase final.

El Clausura 2017 ha sido el peor torneo de América en los últimos años | Miguel Tovar/GettyImages

Cabe recordar que entre el Apertura 2020 y Apertura 2025 hubo mayores oportunidades de clasificar con el repechaje y el Play-In en donde avanzaban 12 de 18 clubes a la siguiente ronda.

¿Qué pasó en el Clausura 2017?

La última vez que América no avanzó a Liguilla, Chivas fue campeón | Jam Media/GettyImages

En ese certamen el conjunto azulcrema tuvo un desempeño irregular y no consiguió meterse entre los mejores ocho clubes del torneo regular.

En 17 jornadas ganó siete juegos, empató tres y perdió siete con una diferencia de cero al anotar 19 goles y recibir 19 tantos con lo que sumó 24 puntos.

Por si fuera poco, en ese torneo se coronó su acérrimo rival el Club Deportivo Guadalajara, precisamente su último campeonato de liga frente al Club Tigres UANL.

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