¿Cuándo se juega la final del Clausura 2026 de la Liga MX?

Estamos a menos de tres semanas de que finalice el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y conozcamos a un nuevo campeón previo a la Copa del Mundo 2026.

El Club Deportivo Guadalajara, Club Tigres UANL, Club de Fútbol Cruz Azul, Atlas FC, Club Pachuca, Deportivo Toluca FC, Club Universidad Nacional y Club América, son los ocho clubes que buscan su lugar en la siguiente ronda.

Este fin de semana conoceremos a los invitados a las semifinales donde regresa el formato de media semana, el miércoles 13 y el jueves 14 de mayo se jugarán los duelos de ida, y la vuelta se realizará el fin de semana del sábado 16 y domingo 17 de mayo.

Con esto, la final de la Liga MX quedará para llevarse a cabo el jueves 21 de mayo el partido de ida y el encuentro de vuelta se disputará el domingo 24 de mayo.

Habrá final mexicana en la Concachampions 2026

¡FINAL CONFIRMADA! 🏆



🇲🇽 La Liga Mx tendrá un nuevo campeón de la Concachampions



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Una buena nueva para el fútbol mexicano es que la final del título doméstico no será la única final en donde saldrá un club azteca campeón, si no que la Concacaf Champions Cup 2026 tendrá de nueva cuenta a un monarca mexicano siendo el sucesor del Club de Fútbol Cruz Azul que ganó el año pasado.

La final de la Concachampions se disputará el sábado 30 de mayo desde el Estadio Nemesio Diez entre el Deportivo Toluca FC y Club Tigres UANL que buscarán su tercer y segundo campeonato continental, respectivamente.

Con esto, será la vigésima ocasión de las últimas 21 veces que resultará campeón un club mexicano manteniendo una muy marcada hegemonía.

La única ocasión en que se rompió esta tendencia en los últimos 21 años fue en la edición 2022 cuando el Seattle Sounders de la Major League Soccer se impuso 5-2 ante el Club Universidad Nacional.