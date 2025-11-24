¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Apertura 2025?

El camino hacia el título del Apertura 2025 ha quedado definido, pues ya se llevaron a cabo los encuentros del Play-In, que dejaron como invitados a Xolos de Tijuana y Bravos de Juárez, exactamente, el séptimo y octavo lugar de la tabla general, respectivamente, por lo que una vez dicha fase de repechaje sirvió de muy poco.

Los Canes Aztecas se ganaron su boleto al derrotar en el Play-In 1 a los de Ciudad Juárez, pero estos último también lograron meterse al pegarle a los Tuzos del Pachuca, en un duelo intenso. Con esto, el actual campeón del fútbol mexicano, Toluca, y el segundo lugar de la clasificación, Tigres, conocieron a sus rivales para la Fiesta Grande.



Será hasta este lunes por la mañana cuando se conozcan los horarios y fechas oficiales para los cuartos de final, sin embargo, de antemano se sabe que dos de los duelos de Ida serán en miércoles y otros dos en jueves, mientras la Vuelta tendrá dos en sábado y otros dos en domingo, para así conocer a los cuatro semifinalistas.

¡NO DEJAMOS DE SOÑAR Y JUGAREMOS NUESTRA PRIMERA LIGUILLA!🐎🐎🐎🔥🔥🔥 pic.twitter.com/98KweAAmqK — FC Juárez (@fcjuarezoficial) November 24, 2025

Los Diablos Rojos, que buscarán hacerse con el bicampeonato bajo el mando del técnico argentino Antonio Mohamed, chocarán con los Bravos del uruguayo Martín Varini, quienes tratarán de dar un campanazo. La serie arranca en el Olímpico Benito Juárez y culmina en el Estadio Nemesio Diez.



Del mismo modo, la U de Nuevo León intentará avanzar a la siguiente fase frente a los Canes Aztecas. La fiesta inicia en el Estadio Caliente y llega a su fin en el Volcán Universitario. El argentino Guido Pizarro busca emular desde el banquillo lo que hizo muchas veces como capitán y futbolista, ganar un título. En el caso del uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu, logró meterse a la Liguilla en su primera vez como estratega del fútbol mexicano en Primera División, así que intentará dar más sorpresas.

¡TENEMOS LIGUILLA! 🇲🇽🔥



Listos los 8 invitados para la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano.



Se viene lo bueno. ⏳ pic.twitter.com/mUFEFZEkp2 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 24, 2025

Otra de las llaves enfrenta a dos de los ‘cuatro grandes’ del fútbol mexicano: Cruz Azul y Chivas. El partido no es un clásico, pero tiene morbo y llama la atención por distintos factores, ya que La Máquina es candidata al título desde el arranque del torneo y el Guadalajara se metió en una gran racha, la mejor del semestre, con siete triunfos en ocho compromisos. El técnico argentino Nicolás Larcamón quiere su primer título de Liga, pero deberá superar a su compatriota Gabriel Milito, que está viviendo su primer torneo en el balompié azteca.



Por último, América y Monterrey dejarán todo en la cancha para obtener el boleto a las semifinales, recordando que los regios tienen una herida reciente por haber perdido ante los azulcremas la gran final del Apertura 2024. Los del brasileño André Jardine han sufrido demasiado con las lesiones, pero siguen siendo fuertes contendientes al título. Del otro lado, el español Domènèc Torrent ha quedado mucho a deber debido a la calidad de su plantilla, por lo que se estaría jugando su puesto, pese a haber llegado al club apenas este certamen.