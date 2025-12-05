Cristiano Ronaldo tuvo una difícil campaña en la Eurocopa 2024, pero esa podría no ser su última aparición en un gran torneo internacional.

El delantero centro del Al Nassr fue duramente criticado por su decepcionante actuación con Portugal en Alemania, y muchos sugirieron que sería la última participación del cinco veces ganador del Balón de Oro en la escena internacional.

Sin embargo, Ronaldo sigue desafiando las expectativas. Con un afán de éxito poco común incluso en los profesionales más apasionados, contemplará la posibilidad de vestir la camiseta roja y verde en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero ¿llegará la leyenda del Real Madrid y el Manchester United a Norteamérica? Las dudas no surgieron solamente por su edad, sino también porque fue expulsado en el penúltimo partido de su selección en la clasificación al Mundial y el anuncio de la FIFA sobre la sanción que recibiría mantuvo en vilo por varias semanas a sus seguidores.



Para alegría de la gran mayoría, el luso no recibió tres fechas sino solamente una, por lo que nada impediría que esté en el debut de Portugal.

¿Va a jugar Cristiano Ronaldo el Mundial 2026?

La respuesta es simple: sí, Ronaldo sigue vistiendo la camiseta de Portugal. El máximo goleador del fútbol internacional ha estado muy involucrado con su país incluso después de una difícil Eurocopa 2024, aumentando su impresionante cuenta goleadora en la Liga de Naciones de la UEFA 2024/25.

El delantero marcó en los tres primeros partidos de Portugal en la competición, incluyendo el gol de la victoria en el último minuto en la victoria por 2-1 sobre Escocia. Actualmente, Ronaldo sigue siendo una pieza clave en los planes de Roberto Martínez.

De momento, no hay dudas de que Cristiano Ronaldo seguirá vistiendo la camiseta de su selección. Viene de anotar cinco goles en la clasificación europea para el Mundial de 2026 y vio por primera vez una tarjeta roja con el combinado nacional en más de 220 partidos oficiales, pero la FIFA redujo su sanción.

Las actuaciones de Ronaldo en Alemania pusieron de manifiesto la pérdida de influencia que tenía en Portugal. El capitán a menudo perjudicaba a su equipo en lugar de beneficiarlo, y su falta de movimiento en el último tercio del campo le causaba problemas al entrenador Martínez.

Sin embargo, salvo un evento de fuerza mayor, Ronaldo no se retirará antes del Mundial de 2026. Si el legendario delantero está disponible, hay muchas posibilidades de que entre en la convocatoria de Portugal para el torneo, siempre que se clasifique, claro.

En declaraciones previas a la Liga de Naciones a principios de este año, sí habló de su retirada. "Cuando deje la selección, no se lo diré a nadie con antelación y será una decisión muy espontánea, pero también muy meditada", admitió Ronaldo.

“Ahora mismo lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos partidos. Tenemos la Liga de Naciones por delante y me encantaría jugar”.

Independientemente de si sería una bendición o una maldición para la selección portuguesa, existe la posibilidad de que Ronaldo al menos viaje con el equipo al Mundial.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, no parece tener planes de prescindir del astro. “Somos mejores con Ronaldo, Nuno Mendes y Pedro Neto”, dijo durante la clasificación al Mundial. “Creo que lo fundamental es tener a todos los jugadores importantes, pero también tener confianza y una idea clara de que podemos ganar cuando ciertos jugadores no están en el once inicial”.

¿Qué edad tendrá Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026?

La clasificación para el Mundial 2026 comenzó en marzo de 2025 y Ronaldo había cumplido 40 años de edad para entonces. Portugal avanzó al torneo como primera de su grupo, lo que significa que tendría 41 años cuando viaje a Norteamérica.

Desafortunadamente para Cristiano, no batirá el récord del jugador de mayor edad en un Mundial, título que ostenta el egipcio Essam El Hadary. El portero tenía 45 años cuando saltó al campo durante el Mundial de 2018.

El portero colombiano Faryd Mondragón también superaría a Ronaldo, jugando en el Mundial de 2014 a los 43 años. El jugador de campo de mayor edad es el ícono camerunés Roger Milla, quien contaba con unos impresionantes 42 años en el campeonato de 1994, cuando también se convirtió en el goleador de mayor edad de la competición.

Sin embargo, Ronaldo se consolidaría como el cuarto futbolista y el segundo jugador de campo de mayor edad en competir en un Mundial.

