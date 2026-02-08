¿Cuánto tiempo estará fuera Luis Romo tras su lesión con Chivas ante Mazatlán FC?

El Club Deportivo Guadalajara sigue invicto con paso perfecto en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, luego de cinco victorias consecutivas, tras derrotar a domicilio 1-2 al Mazatlán en la Jornada 5.

Sin embargo, anoche en El Encanto, el mediocampista Luis Romo salió lesionado en la recta final del encuentro y su presencia en el Clásico Nacional frente al Club América, que se disputará en el Estadio Akron el próximo fin de semana ha quedado comprometida.

Romo fue titular en la victoria por 1-2 y se mantuvo en el terreno de juego hasta los últimos minutos, cuando una molestia en la parte posterior del muslo derecho lo obligó a pedir su cambio.

En caso de ser un desgarro podría estar hasta más de un mes fuera de circulación (lo qur le haría perderse encuentros importantes ante América, Cruz Azul, Toluca y Atlas).

Romo había tomado un rol protagónico en el equipo de Milito siendo el líder de la defensa y capitán rojiblanco, mientras que ahora podría ser reemplazado por Diego Campillo, quien había tenido varios minutos el torneo pasado

Gabriel Milito reveló el estado de salud de Luis Romo

A falta de que se le hagan los estudios correspondientes...



❌️ Luis Romo se perderá el clásico y algunos partidos más.

✅️ Castillo parece que sí estará disponible



Gabriel Milito habló sobre el estado físico de su jugador y no ocultó su preocupación al respecto. En conferencia de prensa tras el juego, el técnico argentino anticipó una situación complicada.

Con respecto a Luis Romo, da la sensación de que tuvo una molestia importante en el posterior y habrá que realizar estudios para conocer el alcance de la lesión Gabriel Milito.

El estratega insistió en que aún es prematuro establecer un diagnóstico definitivo, aunque dejó entrever que el futbolista podría perderse varios juegos.

“Todavía es muy pronto para saber con certeza qué fue lo que ocurrió, pero evidentemente es una lesión que puede dejarlo fuera algunos partidos. Ojalá que no, pero es una posibilidad”, finalizó sobre la situación de Romo.

