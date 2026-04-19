¿Cuántos partidos se podría perder Helinho tras su expulsión ante el América?

El Club América regresó a la senda del triunfo este fin de semana en la correspondiente Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y lo hizo derrotando al vigente campeón del fútbol mexicano, Deportivo Toluca que, se ha metido en una racha negativa en la recta final del certamen con cinco cotejos seguidos sin ganar.

A pesar de los momentos que no han sido los mejores para ambos clubes, los Diablos Rojos y las Águilas se encuentran en las posiciones cinco y seis de la tabla general con 27 y 22 puntos, respectivamente.

Los dirigidos por André Jardine aprovecharon su localía en el Estadio Banorte y vencieron 2-1 a los del Anotnio Mohamed con un doblete de Brian Rodríguez y un autogol de Miguel Vázquez. Esto ha generado un malestar al interior del club escarlata que registran tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros ligueros.

Y al final del compromiso se desató la bronca en el terreno de juego, las bancas y las inmediaciones de los vestidores, luego de la expulsión de Helinho al minuto 90+7. Situación que le tocará esclarecer a la Comisión Disciplinaria, luego de abrir una carpeta de investigación para determinar las sanciones corrsepondientes a los protagonistas de las trifulcas.

Lo primero será verificar todo lo que estipuló el silbante Ismael López en la cédula arbitral y posteriormente recopilar pruebas y testimonios de todos los involucrados.



Orígenes de las broncas y lo sucedido en ellas

😱 ¡El partido se salió de control!



Luego de la expulsión de Helinho, jugadores de América y Toluca tuvieron un conato de bronca. pic.twitter.com/FsU1mQt18S — Futbol Picante (@futpicante) April 19, 2026

Lo peor de los conatos de bronca fue en la zona de vestidores cuando aficionados de las Águilas provocaron, retaron e insultaron a Helinho, quien se dirigía al vestidor tras ser expulsado.

A través de un cristal que divide a los aficionados del pasillo de vestidores, algunos seguidores insultaron con gritos y señas racistas y homofóbicas al jugador de los Diablos Rojos.

Estos actos son motivo de veto de un estadio por oficio; sin contar que durante el desarrollo la afición volvió a realizar el polémico grito homofóbico al guardameta Luis García en los despejes, por lo que un posible veto al inmueble para el partido ante Atlas tiene argumentos suficientes.

La situación de Henry Martín

Henry Martin podría recibir una sanción | Jam Media/GettyImages

Henry Martín no fue convocado al partido por lesión, sin embargo, el delantero azulcrema bajó a la zona de vestidores durante el desarrollo del partido para encararse con Helinho, quien iba rumbo al vestidor.

Dicha provocación desató bronca con el jugador brasileño y al mismo tiempo ocasionó que los aficionados presentes en esa zona arremetieran en contra de Helinho, quien terminó respondiendo a los insultos con más provocaciones.

En este caso, el capitán de las Águilas incumple el reglamento de sanciones y podría ser sancionado y/o multado por la Comisión.

⚽🔴 | Se calientan los ánimos: Helinho protagoniza riña tras el Toluca vs América



Tras ser expulsado durante el encuentro, Helinho, jugador del Deportivo Toluca Fútbol Club, se vio envuelto en un altercado que escaló hasta los golpes con jugadores, aficionados y personal del… pic.twitter.com/F8FwGqeb7r — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) April 19, 2026

Sin embargo, de acuerdo con una fuente de ESPN confirmó que no se anotó en la cédula nada de lo ocurrido en los pasillos del vestidor entre Helinho y Henry Martín, por lo que la investigación se basará solamente con las pruebas de video que se tengan.

Por si fuera poco, el comisario de la Liga MX que llegó a la zona de la trifulca no alcanzó a presenciar la razón por la cual comenzaron los incidentes empujones y únicamente pudo confirmar los insultos de la afición en contra de Helinho, por lo que Henry Martín no fue afectado. Por ese motivo podría librarse de sanciones.

Investigación en contra del ‘Turco’

¡SE PRENDIÓ TODO en el América vs Toluca! 😳🔥🤣



La victoria de las Águilas terminó en BRONCA, con golpes incluidos💥



Pásaselo a ese amigo americanista que se quedó sin TETRACAMPEONATO 😬❌ pic.twitter.com/W8EyuSrSBN — Vamos.Show (@vamos_show) April 19, 2026

Por otra parte, también habrá investigación y una posible sanción en contra de Antonio Mohamed por las señas y provocaciones en contra de la banca de América después de que uno miembro de su cuerpo técnico fue expulsado.

Sus acciones provocaron que ambas bancas se vaciaran y terminaran entre jalones, empujones a insultos ante los ojos del cuerpo arbitral y los comisarios de la Liga MX.

Helinho podría perderse el resto del torneo

América 🦅 vs 👺 Toluca



Ahora se armó la bronca en la cancha.



Helinho se fue expulsado, pero además de eso agredió a Alejandro Zendejas con un par de manotazos al rostro (siguiente video).



También muy calientes el arquero Luis García y Ramón Juárez.



Al final, ganó América 2-1 pic.twitter.com/38QiOcCNr6 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) April 19, 2026

La expulsión de Helinho puede tener consecuencias más severas por las agresiones y provocaciones en contra de Alejandro Zendejas después de haber recibido la tarjeta roja por una patada a Alan Cervantes.

El sudamericano podría recibir una sanción más grave, pues en caso de que la Comisión Disciplinaria respete y ejecute el reglamento podría perderse hasta ocho partidos y regresaría hasta el próximo semestre. Sin embargo, será cuestión de esperar a la información oficial en las próximas horas.

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