¿Cuántos puntos le saca el FC Barcelona al Real Madrid tras golear 4-1 al Espanyol?

El FC Barcelona venció de manera categórica al Espanyol en el partido de la jornada 31 de La Liga este sábado 11 de abril. El conjunto dirigido por Hansi Flick se impuso a los Periquitos con un doblete de Ferran Torres y goles de Marcus Rashford y Lamine Yamal. Gracias a este resultado, el cuadro blaugrana llegó a 79 puntos, producto de 26 victorias, un empate y cuatro derrotas.

Los culés dieron un paso muy importante en su búsqueda por el título. Después de esta jornada, la diferencia de puntos entre el Barcelona y el Real Madrid se hizo más grande y, a falta de solamente siete jornadas por jugarse, parece que es prácticamente imposible de remontar.

El Barcelona llegó a 79 unidades, mientras que el Real Madrid llegó a 70 tras empatar a un gol con el Girona.

EL DERBI ÉS BLAUGRANA!!! 💙❤️ pic.twitter.com/3cK4Sx8MHc — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 11, 2026

Aunque en el futbol no hay nada escrito y, matemáticamente, el conjunto merengue todavía tiene posibilidades de quedarse con el título de LaLiga, la ventaja de puntos que tiene el cuadro culé parece imposible de remontar.

Los partidos que le quedan al Real Madrid y al Barcelona en LaLiga

A ambos equipos les faltan siete partidos por jugar en la temporada 2025/2026 de LaLiga.

El Real Madrid se enfrentará al Deportivo Alavés (local), Real Betis (visitante), Espanyol (visitante), Barcelona (visitante), Real Oviedo (local), Sevilla (visitante) y Athletic Club (local).

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

Por su parte, el Barcelona se medirá ante: Celta de Vigo (local), Getafe (visitante), Osasuna (visitante), Real Madrid (local), Alavés (visitante), Real Betis (local) y Valencia (visitante).