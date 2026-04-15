Cuatro extremos que el Real Madrid podría fichar este verano

El Real Madrid debe abordar las deficiencias en el centro del campo y la defensa durante el mercado de fichajes de este verano, pero también podría estar dispuesto a buscar en el mercado un extremo adicional.

A primera vista, el Real Madrid tiene una gran variedad de delanteros. Cuentan con Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodrygo, Brahim Díaz y Franco Mastantuono. Además, Endrick, cedido a préstamo, regresará al Bernabéu al final de la temporada para disputarle minutos a su compañero Gonzalo García desde el banquillo.

Sin embargo, los quince veces campeones de Europa siguen teniendo problemas para marcar, especialmente en LaLiga. Solo Mbappé y Vinicius Jr. han anotado más de diez goles en liga esta temporada, y el equipo ha marcado 65 veces en comparación con las 84 del Barcelona, ​​una de las principales razones de la diferencia de nueve puntos entre ambos equipos en lo alto de la tabla.

El Real Madrid necesita cambios , y un nuevo jugador en la banda derecha podría ser el revulsivo que el equipo necesita para volver a la cima en España y Europa. La buena noticia para los blancos es que hay varios jugadores en Europa que encajarían, pero conseguir su fichaje podría ser más difícil de lo esperado.

1. Michael Olisé

FC St. Pauli v FC Bayern München - Bundesliga | S. Mellar/GettyImages

Empecemos con el sueño: Michael Olise. Este jugador de 24 años es uno de los mejores extremos del mundo y el Real Madrid pudo apreciar de primera mano su gran capacidad de creación de juego y su letal zurda en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.



Sobra decir que fichar a un jugador como Olise, que ya suma 42 participaciones en goles esta temporada, solucionaría muchos de los problemas ofensivos del Real Madrid. Su conexión con Trent Alexander-Arnold también aportaría por fin algo de peligro por la banda derecha tras dos años canalizando todos los ataques por la izquierda.



Sin embargo, es poco probable que Olise se marche pronto. A pesar del supuesto interés del Real Madrid, el francés tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2029 y le resultaría difícil abandonar un equipo en el que está rindiendo a un gran nivel, incluso si se trata del club más grande del mundo llamando a su puerta.



Probabilidad: 2/10

2. Pedro Neto

Chelsea v Manchester City - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Hablando de jugadores con grandes contratos, Pedro Neto firmó un acuerdo de siete años con el Chelsea en 2024, pero ha estado muy por debajo de las expectativas en sus dos primeros años en Stamford Bridge. El internacional portugués solo ha marcado 19 goles en 97 partidos con la camiseta azul.



Con la situación actual en el oeste de Londres, sumado a los preocupantes problemas financieros del club , Neto podría ser un candidato ideal para ser cedido la próxima temporada, lo que daría a Estêvão y Geovany Quenda las riendas de la banda derecha para cubrir las carencias del irregular ataque del Chelsea.



La explosiva velocidad de Neto sería una valiosa incorporación para un Real Madrid peligroso al contraataque, y los recientes rumores que lo vinculan con el Barcelona sugieren que podría estar considerando un traspaso a La Liga. Sin embargo, está por ver si los blancos se arriesgarían —incluso si el precio es el adecuado— con otro talento irregular de la Premier League .



Probabilidad: 4/10

3. Víctor Múñoz

Deportivo Alaves v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Si encontrar una opción rentable es la máxima prioridad del Real Madrid, entonces podrían estar interesados ​​en recuperar al exjugador del Castilla, Víctor Muñoz. El extremo se unió a Osasuna antes de la temporada 2025-26 y ha tenido una temporada revelación, siendo titular en casi todos los partidos y sumando seis goles y cinco asistencias. También recibió su primera convocatoria con la selección española durante el parón internacional de marzo.



Al igual que con otros talentos que se marcharon, el Real Madrid se aseguró de que el contrato de Muñoz con Osasuna incluyera una cláusula de recompra, válida durante los próximos tres años. Si el gigante español la activara este verano, solo tendría que pagar 10,5 millones de dólares (9 millones de euros) para traer de vuelta al jugador de 22 años al Bernabéu.



Informes recientes incluso indican que el club lo hará solo para evitar que el Barcelona se haga con el delantero como una posible alternativa en caso de que no puedan retener a Marcus Rashford. En ese caso, Muñoz podría no tener muchas oportunidades de jugar con la camiseta blanca, la razón principal por la que se marchó en primer lugar.



Probabilidad: 6,5/10

4. Konstantinos Karetsas

SOCCER JPL PO2 DAY1 ANTWERP VS KRC GENK | TOM GOYVAERTS/GettyImages

No hay nada que el Real Madrid adore más que fichar a una joven promesa. Normalmente son brasileños, pero el internacional griego Konstantinos Karetsas ha llamado la atención en la capital española.



A diferencia de otros nombres en esta lista, este joven de 18 años es ante todo un creador de juego. La visión de juego de Karetsas y su devastadora zurda le permiten generar innumerables ocasiones de gol para sus compañeros, tanto en jugada abierta como a balón parado. De hecho, esta temporada ha dado 18 asistencias en todas las competiciones con el Genk belga.



Ese tipo de juego creativo y desinteresado es justo lo que le falta al Real Madrid, especialmente en la banda derecha. Mbappé y Vinícius Jr. podrían dejar de estorbarse mutuamente si hay otro jugador capaz de brindarles un servicio de élite.



Varios gigantes europeos, como el Chelsea, el Manchester City y el AC Milan, están siguiendo de cerca al joven. Pero el atractivo de jugar con dos de los mejores delanteros del mundo podría ser suficiente para convencer al adolescente de fichar por el Madrid.



Probabilidad: 8/10