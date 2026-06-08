Cucurella quiere volver al Barcelona y negocia su salida del Chelsea

Luego de cuatro temporadas, Marc Cucurella considera que su ciclo en el Chelsea está terminado y ya le comunicó al club inglés su intención de buscar nuevos desafíos; entre las opciones que baraja para continuar su carrera, el FC Barcelona aparece como su destino preferido.

🚨 BREAKING: Marc Cucurella wants to leave Chelsea, and he has already informed them.



Chelsea value him at €40m - €50m, and his priority is to join Barcelona.



Barça are interested, but would only go for him if Alejandro Balde leaves.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/n3gCI3QqmJ — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 8, 2026

El deseo de volver a casa

Pese al interés mutuo, la dirección deportiva del blaugrana mantiene otras prioridades en el mercado y, además, cualquier negociación por el español estaría ligada a la situación de Alejandro Balde. Mientras el defensor continúe en la consideración del entrenador Hansi Flick, la llegada del ex canterano culé está condicionada.

A su vez, el Chelsea -que desembolsó cerca de 68 millones de euros para ficharlo desde el Brighton en 2022-, lo valora actualmente entre los 40 y 50 millones de euros y no facilitarán una salida a cualquier precio. Cabe mencionar que Cucurella tiene contrato vigente con los Blues hasta junio de 2028.

Asimismo, varios clubes europeos siguieron de cerca su evolución durante los últimos meses y consideraron su incorporación en diferentes momentos de la temporada pasada; entre ellos, el Manchester City, el Manchester United, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que es uno de los más atentos a su situación contractual en la Premier League.

Spain Training Session | Luciano Lima/GettyImages

Sin embargo, Cucurella no tiene previsto apresurar ninguna decisión. Su prioridad inmediata pasa por centrarse en el Mundial 2026 con la selección de España y dejar las negociaciones para una vez concluido el torneo. Aun así, si recibe una propuesta deportiva y económica difícil de rechazar, podría adelantar los tiempos y resolver su futuro antes de lo esperado.

Mientras tanto, el Barcelona sigue siendo el destino que más lo seduce tras sus breves pasos por el club entre 2017 y 2020, aunque el desenlace dependerá de cómo evolucione un mercado que promete movimientos importantes en el azulgrana en las próximas semanas.

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