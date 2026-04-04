Cucurella reconoce que hay un lateral mejor que él

Uno de los protagonistas de la semana fue nada más y nada menos que Marc Cucurella, el defensor del Chelsea e internacional con la selección española dio que hablar con sus declaraciones. Entre ellas, una más divertida en la que se animó a confesar quién ocupa, para él, el primer lugar en su puesto a nivel mundial.

Durante una entrevista con RNE, el lateral izquierdo fue consultado por su rendimiento y su posición dentro de la élite. Lejos de ubicarse en la cima, eligió destacar a otro futbolista. "Estoy a muy buen nivel, pero mi favorito en este momento es Nuno Mendes. Creo que es un muy buen jugador, tiene mucha potencia y juega en un gran equipo", afirmó al referirse al jugador del Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League.

🚨 Marc Cucurella: “I’m at very good level… but Nuno Mendes is the best left back in the world”, told @RNEdeportes. pic.twitter.com/olZknBfPYr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2026

Cucurella atraviesa una buena temporada en Londres y forma parte de la Roja, donde también suma minutos con continuidad. Aun así, evitó colocarse por encima del resto en su puesto. "No soy el mejor, intento dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada ejercicio", sostuvo. En esa línea, remarcó el valor del esfuerzo sostenido en el tiempo como motor de su crecimiento. "He tenido que trabajar mucho para llegar hasta acá y estoy contento con lo que me toca vivir", agregó.

El defensor formado en el Espanyol, con paso por el Barcelona, el Eibar y el Getafe antes de su salto a la Premier League, también hizo referencia a su recorrido. Consideró que la constancia diaria influye en la confianza que le brindan los entrenadores. "Si lo das todo, nadie te puede recriminar nada", señaló.

Siguiendo esa misma línea, Cucurella también se refirió al vestuario de la selección española y destacó a dos futbolistas en particulas. "Rodri es una persona que cuando habla se le escucha, transmite mucha seguridad y tiene el respeto de todos", explicó. Además, valoró la presencia de Aymeric Laporte dentro del plantel. "Creo que es muy importante y aporta experiencia", expresó.

Por último, valoró el armado del plantel nacional con vistas al Mundial. Según indicó, el balance entre juventud y experiencia resulta fundamental para sostener el rendimiento del equipo. "El entrenador la va a tener en cuenta para lo que viene", concluyó.