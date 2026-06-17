En pleno curso de la Copa del Mundo, el Real Madrid se está llevando el foco del mercado de fichajes. El cuadro de la capital de España ha anunciado un par de firmas de peso en las últimas horas en las figuras de Marc Cucurella y Bernardo Silva, un par de jugadores de gen ganador aunque ya en la etapa de la veteranía.

Adicional se entiende que el equipo tiene en sus manos el arribo del francés Ibrahima Konaté y el neerlandés Denzell Dumfries. Ahora, el cuadro ibérica está listo para dar salida a las piezas que no tiene cabida dentro del tablero de ajedrez del club, el primero de ellos Dani Ceballos.

🚨 BREAKING: Dani Ceballos to leave Real Madrid as free agent. Decision made.



Ceballos, ready for new chapter as he’s not part of José Mourinho’s plans.



Real Betis one of the clubs keen after Ajax tried in May, as @diarioas reports.



It’s over between Real and Ceballos. 💔👋🏼 pic.twitter.com/B0OkJ0IeHm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

El Real Madrid hace oficial el final de su relación con el mediocentro. El jugador de 29 años se marcha en calidad de agente libre luego de acordar la rescisión de su contrato. La gerencia del equipo de la mano con el nuevo entrenador Jose Mourinho consideraron que no habría razones deportivas para firmar su continuidad.

Dani arribó al Madrid nueve años atrás en el verano del 2017. Estuvo siete temporadas dentro del equipo. Las otras dos las vivió como cedido con el Arsenal. Curiosamente su mejor nivel durante dicho lapso de tiempo lo mostró con el club de la Premier League, nunca con el cuadro de LaLiga.

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

La idea del Madrid era traspasar al mediocentro y recuperar algo de lo invertido durante dichos nueve años en la presencia del jugador dentro del club. Sin embargo, Ceballos nunca abrió la puerta a la venta por lo que el equipo blanco optó por terminar el contrato.

Ceballos es un jugador que por edad, tendrá mercado de sobra. Sin embargo, se entiende que el creador de juego no tomará mucho tiempo en tomar una decisión, pues su deseo es regresar al Betis.